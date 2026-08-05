捷克推葡萄酒旅遊 從釀酒到產地體驗引領產業升級

捷克摩拉維亞近年結合葡萄酒產業與觀光，積極推動「葡萄酒旅遊」（Wine Tourism），讓遊客品酒、漫步葡萄園、參加酒窖導覽、並享受精緻餐酒，讓傳統釀酒業轉型為高附加價值的體驗型經濟。

捷克南方的摩拉維亞（Moravia）是捷克主要的葡萄酒產區，全國有96%葡萄酒在此生產，歷史可追溯至羅馬帝國時期；傳統酒窖是在地居民社交與品酒的地方。

業者透過建築設計、精緻餐飲、永續生產與深度導覽，在此打造完整的葡萄酒文化體驗。

● 歷史酒窖結合深度導覽 品味摩拉維亞風土故事

來到摩拉維亞的「酒莊一條街」，可見隨山坡起伏而建的酒窖，及一棟棟排列有序的三角小屋，構築出獨特的捷克鄉村地景。業者透過專業的葡萄酒導覽，帶訪客深入了解這片土地的風土故事。

史帕萊克酒莊（winery Špalek）位於茲諾伊摩（Znojmo）產區，酒窖有300至400年歷史，牆壁上的砂岩是遠古時期該地區仍為海床時留下。釀酒師利格內羅娃（Kamila Lignerová）帶領中央社記者走進酒窖，牆面上長滿厚厚的灰色天然藍黴菌（BlueMold），蔚為奇觀。

利格內羅娃介紹，這種藍黴菌是酒窖的標誌性象徵，繁衍所需的恆溫恆濕微氣候，恰好是葡萄酒陳釀與熟成的完美環境。

捷克最大規模的酒廠之一哈班斯基酒窖（HabánskéSklepy）亦推出葡萄酒歷史導覽，每年吸引無數訪客造訪。昏暗酒窖轉化為文化空間，牆上投射生動的歷史動畫，呈現16世紀移居當地的哈班人（Habans）的釀酒工藝與發展。

哈班斯基酒窖執行長普塔切克（Petr Ptacek）告訴中央社記者，「哈班人非常精通手藝，在這裡耕耘很久，因此將他們的歷史與我們的釀酒過程連結在一起。」

他表示，酒廠不只每年生產千萬瓶的酒，他們也相當重視旅客的體驗，希望讓他們感受葡萄酒背後的文化價值。

●建築美學融入葡萄園 從產地到餐桌的永續餐飲

除此之外，摩拉維亞的酒莊更連結自然地景，形成獨特的建築美學。Thaya酒莊的旅館建築極具特色，半圓弧形的紅磚屋頂上覆蓋綠意盎然的植被，宛如「魔戒」中哈比人的小屋。旅館建築靈感源自摩拉維亞的「土穴酒窖」（Sklep），完美將建築融入連綿的葡萄園景色之中。

另一座具代表性的索恩伯克酒莊（SonberkWinery），為當地首座設立在葡萄園的堡邸式酒莊，由捷克知名建築師普雷斯科特（Josef Pleskot）親自操刀設計，獨特的波浪狀屋頂設計，巧妙納入後方帕拉瓦（Pálava）山丘的自然景致，吸引人們駐足欣賞。

摩拉維亞的酒莊亦將「從產地到餐桌」的永續思維融入營運。例如Thaya酒莊附設餐廳由主廚與釀酒師密切合作，根據當季酒款如帕拉瓦（Pálava）、麗絲玲（Riesling）量身打造菜單，強調在地農產品搭配自然酒，形塑在地餐酒體驗。

●來自台灣友人的人生哲學 啟發捷克釀酒人返鄉築夢

在這波產業轉型中，人的力量是關鍵。馬文酒莊（Winery Marvin）主人馬沙萊克（BlahoslavMaršálek）的經歷，即是捷克年輕一代投身家鄉產業的縮影。

馬沙萊克長期推動葡萄酒有機生產，並在近期購入設餐廳的飯店。他告訴中央社：「我們希望當人們來到這個村莊時，能享受到完整的體驗。他們可以將葡萄酒搭配餐點，也能親眼看看我們是如何在葡萄園裡釀造葡萄酒。」

談及當年離開首都布拉格，並來摩拉維亞的決定，馬沙萊克表示，這裡雖是全捷克釀造成本最高的葡萄酒產區之一，但其無可取代的風土條件與悠久的栽種歷史，相當適合建立酒莊。

值得一提的是，促成這項重要人生決定的轉折點，竟與台灣有一段深厚淵源。

馬沙萊克透露，過去旅居台灣期間，一位台灣朋友曾分享他的人生哲學：「如果你正在考慮要在哪裡創業或生活，就想像40年後的自己，當你年老時是否仍住在那裡。如果你願意在那個地方生活、創造、度過人生，那就是你應該留下來的地方。」

這讓他確信摩拉維亞就是自己想生活、傾盡一生釀造葡萄酒的地方。

從傳統農業到體驗經濟，摩拉維亞的葡萄酒產業正透過「酒旅融合」的模式，傳遞風土價值與文化底蘊，在歐洲葡萄酒地圖上劃出不容忽視的新座標。

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