出沒在烏國貨機附近…德機場發現搭載爆裂裝置無人機 警取出引爆裝置

德國警方和檢方今天表示，東部萊比錫－哈雷機場一架烏克蘭貨機附近發現一架無人機，機上裝有「爆裂裝置」。

法新社報導，他們指出，萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）「一名員工發現一架搭載不明爆裂裝置的無人機」，警方隨後動用機器人拆除其引爆裝置。

美聯社報導，重要貨運樞紐萊比錫－哈雷機場發現一架裝有爆裂物的無人機，警方已經取出引爆裝置。

警方指出，昨天接近午夜時分有人目擊機場附近有飛行物，兩條跑道隨即關閉，包括一架客機在內的多個航班被迫轉降其他機場，當局派出拆彈機器人到南跑道附近檢查可疑物品。

薩克森邦（Saxony）刑事警察局和邦首府德勒斯登（Dresden）檢方今天在聲明中指出，一名機場員工在南跑道附近發現一架帶有「不明爆裂裝置」的無人機，警方進行檢驗後拆除其引爆裝置。

與此同時，警方和檢方表示，似乎有第2個不明飛行物與一架因跑道關閉而放棄降落的貨機發生碰撞。這架飛機隨後飛往約200公里外、西北方的漢諾威（Hannover）機場，官員在當地發現飛機輕微損傷。

萊比錫－哈雷機場北跑道約兩小時後重新開放。南跑道原本就預定於今天進行維修，因而停用。當局表示，旅客和機場員工未受威脅，今天航班運作未受影響。

內政部發言人卡明斯基（Leonard Kaminski）表示，機場確實發現無人機，但因調查正在進行中，他拒絕透露進一步細節，也不評論德國媒體關於該無人機出現在烏克蘭飛機附近的報導。

萊比錫－哈雷機場是主要貨運樞紐，當時停放的飛機包括烏克蘭安托諾夫（Antonov）運輸機。

目前沒有任何組織或個人宣稱對事件負責。