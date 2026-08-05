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驚悚影片慎入！天降雷擊直中24歲足球員慘死 另釀12人傷
泰國南部陶公府8月4日（周二）舉行2026年哥樂足總盃（Golok FA Cup 2026）比賽期間不幸發生雷擊事件，一名24歲泰國球員被閃電擊中後死亡，另有至少12人受傷。
綜合泰媒報導，事件發生在準決賽的傷停補時階段，當時正值雷陣雨伴隨強風的惡劣天氣。社交平台上流傳的現場影片顯示，閃電在比賽進行期間直接擊中球場，場上多名球員即刻倒地。有多人隨後衝入球場救援，為倒下的球員進行心肺復甦。
據亞洲新聞台（CNA）報導，事件導致24歲的足球員Safwan Awe身受重傷，送醫後不治身亡。12名受傷人員中包含馬來西亞球員。
以下片段可能令人不安，觀看須謹慎：
Safwan Awe是北大年足球俱樂部（Pattani FC）的前球員，近期才剛與也拉足球俱樂部（FC Yala）簽下新合約。也拉足球俱樂部隨後發文對Safwan Awe的離世表達深切哀悼，並向其家屬致以慰問。大量球迷與社群媒體用戶亦對這起悲劇表達惋惜與哀悼之意。
哥樂足總盃是一項地方性的足球錦標賽，參賽隊伍主要來自泰國南部邊境的多個府，同時也包含來自馬來西亞的球隊。
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文章授權轉載自《香港01》
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