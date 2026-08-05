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影／跳傘表演驚傳慘劇 俄國41歲退伍傘兵2000呎高空墜亡

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名41歲退伍傘兵在莫斯科附近的傘兵節表演中，因主降落傘未能充氣而遭遇墜亡意外。示意圖／Ingimage
俄羅斯一名41歲退伍傘兵在莫斯科附近的傘兵節表演中，因主降落傘未能充氣而遭遇墜亡意外。示意圖／Ingimage

俄羅斯日前在慶祝傳統軍事節日「傘兵節」（Airborne Forces Day）時，傳出一起駭人的墜亡意外。一名41歲的俄羅斯退伍老傘兵，在莫斯科附近進行跳傘表演時，因主傘未能正常張開，從近2,000英尺（約600公尺）的高空高速墜落地面，不幸當場身亡。

據《太陽報》報導，這起悲劇發生於俄羅斯當地的軍事節日慶典期間。影片畫面顯示，這名經驗豐富的精英傘兵跳出機艙後，其主降落傘未能如預期充氣膨脹，導致他在空中劇烈翻滾、陷入絕望地旋轉流動。

儘管該名傘兵在極度危急之際奮力嘗試拉開備用副傘，但由於距離地面的高度過低、下降速度過快，備用傘根本沒有足夠的時間與空間發揮作用充氣，最終釀成不幸墜地的悲劇。事故發生後流出現場照片，能看到白色降落傘散落在草地上，場面極為驚悚悲涼。

據了解，俄羅斯每年的8月2日為「傘兵節」，旨在紀念與表彰空降部隊在各項軍事行動中的傑出貢獻與角色。在俄烏戰爭持續延燒的背景下，俄羅斯總統普丁原本希望藉由該節日對外展現俄軍的堅韌實力與士氣，並於克里姆林宮官網特別發文致詞，讚揚傘兵部隊具備「堅定不移的意志與同袍情誼」，在各個關鍵戰線展示英雄氣概。然而這起意外的發生，無疑為慶祝活動蒙上陰霾。

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