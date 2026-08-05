SpaceX火箭殘骸據信撞擊月球 無即時畫面暫難確認

美國太空探索科技公司一件自從去年以來就在太空漂浮的火箭殘骸據信已於美東時間今天凌晨高速撞擊月球。不過這起撞擊事件至少幾個小時內不太可能獲得確認。

路透社報導，這個如校車大小的物體是去年1月協助美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）發射登月器前往月球的太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭的第2節。

重約4公噸的這段火箭據信已於美東時間今天凌晨2時35分（台北時間下午2時35分）左右，以時速約8690公里撞擊月表。但目前環繞月球運行的人造衛星無一處在能夠即時拍攝撞擊畫面的位置。

據英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這件太空垃圾撞擊月表後理當揚起一團受到陽光照射的月球塵埃，但這難以從地球以肉眼觀察。科學家很可能至少得等待數小時後，才能透過位在美洲的天文望遠鏡所拍攝到的影像來確認這起撞擊。

SpaceX表示，這起撞擊純屬意外。火箭殘骸預計會墜落月球正面西側邊緣的愛因斯坦隕石坑（EinsteinCrater）附近，這個位置從地球上通常很難看見。