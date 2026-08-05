藏特殊功能？在招生網頁植入「六四天安門」關鍵字 東京大學教授遭懲處

日本東京大學一名教授2024年底被發現在該校新領域創成科學研究科「醫療資訊生命科學系」網站的英文首頁及招生資訊頁面程式碼中，暗中嵌入了關鍵字「六四天安門」。這樣的做法可能導致該網站觸發中國的網路審查機制，從而影響中國境內人士取得招生咨詢。

據日媒《每日新聞》等媒體報導，東京大學校方展開調查後，認定該教授分別在2020至2021年間及2023年11月前，分兩次於學系網站及個人研究室網站的HTML原始碼中寫入「六四天安門」這一敏感字眼。東京大學副校長山本隆司聲明強調，身為教職員，涉事教授的作法「絕不可接受」，「嚴重損害大學法人的名譽及信譽」，違反教職員就業規則，因此對該教授作出停職三日的懲戒處分，處分自7月29日起生效。東京大學未公布這名教授的真實意圖。

「六四天安門」的特殊功能

台灣印太戰略智庫執行長矢板明夫4日在社群平台發文評論指，此案的「荒謬」之處是，「如果中國沒有世界上最嚴密的網路審查，『六四天安門』這五個字根本不會具有任何『特殊功能』，更不可能影響一所外國大學的招生網站。」

此外，矢板明夫認為，該教授的不當行為，背後可能反映了日本和歐美學術界對於錄取中國學生可能存在研究機密外流風險的焦慮。東京大學學生經營的《東大新聞》去年亦曾發表跟此案有關的文章，提及部分意見擔憂「與中國共產黨有關的人員混入留學生群體」，或是「留學生被要求充當間諜」的疑慮。

美國斯坦福大學保守派學生媒體《史丹佛評論》去年調查指出，中國國家留學基金管理委員會資助約15%在美就學的中國學生，要求他們定期向中國使館提交其研究的「情況報告」。

中國外交部對於「中國間諜」的說法多次否認，強調中國「一貫堅決反對間諜活動」，呼籲各界「停止抹黑」。

根據東京大學公開資料，截至今年5月，該校外籍學生之中，來自中國的學生約佔比六成。

（綜合報導）

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