夜間發現不明物體！德國東部機場傳維安事件 多架飛機一度改降他處

德國警方今天表示，由於德國東部的萊比錫－哈雷機場昨天晚間發生涉及至少一個不明物體的「維安事件」，有多架飛機必須改降他處。該機場現已恢復正常運作，但調查人員還在搜尋相關線索。

法新社報導，昨天晚間11時40分左右，有飛行物體在萊比錫－哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）附近被目擊，導致一架自西班牙馬約卡島（Mallorca）起飛的客機及數架貨機被迫改降其他地點。

警方指出，他們隨後在南側跑道附近發現一個物體，並派遣拆彈機器人前往處理。

警方無法證實機器人是否將該物體引爆，或它是否就是先前被目擊的飛行物體，不過警方發言人告訴法新社，這起事件「不會對公眾造成任何危險」。

萊比錫－哈雷機場已於今天清晨恢復正常運作，但僅開放北側跑道，調查人員則在南側跑道尋找相關線索。

德國及其他歐洲國家近年多次發現無人機飛越機場、軍事基地與發電廠等敏感地點。

德國是烏克蘭最大軍援國之一，柏林當局曾表示，他們懷疑是俄羅斯策劃許多這類事件，作為莫斯科間諜、破壞及散播假訊息行動的一部分。

俄羅斯則否認與這類事件有任何關連。