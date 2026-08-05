印度季風豪雨釀洪災山崩 7月來逾百人喪命

印度官方資料今天顯示，自7月以來，季風降雨引發的洪水與山崩在印度各地已造成逾百人喪命，數以千計民眾被迫逃離遭淹沒的家園。

法新社報導，儘管一年一度的季風季節會帶來農民賴以為生的降雨，科學家指出，氣候變遷使季風更難以預測，並在南亞地區造成更嚴重傷亡。

印度東北部阿薩姆邦（Assam）是季風災情最嚴重的地區之一，邦長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）表示，當地至少有87人喪生。

在阿薩姆邦受災最嚴重的席瓦薩加縣（Sivasagar），已有約47人身亡，多個地區至今仍被水淹沒。

印度南部克勒拉邦（Kerala）邦長薩蒂桑（VDSatheesan）指出，連日豪雨導致當地至少15人罹難，另有7人下落不明。

由於豪雨引發山崩及河川氾濫，克勒拉邦已設立逾300處災民收容所，目前收容1萬多人。

根據國營媒體報導，在喜馬拉雅地區的查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir），近日多次短時間強降雨至少導致31人死亡。

鄰國斯里蘭卡近日同樣遭遇異常強勁的季風豪雨，引發暴洪與土石流，根據國家災害管理中心（DMC），自本月3日起至少已有8人罹難。

斯里蘭卡中部地區約有1萬2000人因洪災被迫撤離家園。

同時，斯里蘭卡東部正陷入嚴重乾旱，當局必須出動水罐車為居民運送飲用水。

斯里蘭卡政府上月將這些極端天氣事件歸咎於今年的聖嬰現象（El Nino），該現象會讓赤道太平洋的中部與東部海水表面溫度上升。