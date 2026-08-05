熱浪來襲高溫達39度 首爾啟動灑水車、避暑中心等措施

南韓近日熱浪來襲，首爾今天多處發布高溫重大警報，為避免威脅市民、勞動者的健康，首爾市準備了灑水設施、灑水車、外勤勞動者休息中心等，並加強照顧弱勢族群的健康。

截至今天下午4時，南韓首都圈有65%的地區發布高溫重大警報，更有部分地區最高溫達39度。為了因應連日高溫，首爾市祭出多項措施，包括暫停室外文化活動、暫停暴露在高溫下的發包工程；並向41萬戶弱勢族群發放冷氣費，透過訪視及電話訪問確認健康狀況。

除了隨處可見的路口遮陽傘，首爾市也在市廳站、新道林站等人流較多的地方設置灑水系統，讓經過的路人可以即時降溫；並派出灑水車降低道路溫度、緩解市區熱島效應。首爾市表示，在發布高溫警報或高溫重大警報時，自上午10時至下午5時，每天進行最多6次道路灑水。

針對需要冷氣空間稍作休息的民眾，首爾市也與便利商店、銀行、通訊行等合作，有「氣候同行休息處」標誌的店家，就可以無條件進去休息。

另外，為避免快遞員、外送員等在外工作的勞動者受到熱傷害，首爾市特別設置給外勤勞動者的避暑中心，裡面不但有冷氣，還提供水、咖啡、按摩椅、充電器等便利設施供勞動者休息。

「外勤勞動者合井休息中心」人員向中央社記者表示，休息中心主要在早上9時至隔天凌晨6時開放，只要是外勤勞動者，像是自由職業者、外送員、代駕司機、快遞員等都可前往休息。中心人員也提到，為避免女性勞動者感到不便，中心內也有特別設置女性專用休息間，還有提供會議室等可預約使用。

中心人員提到，休息中心也收到很多來自各方的支援，像是降溫濕紙巾、礦泉水、書籍等，冬天也會有業者提供暖暖包。若是有勞動者因熱傷害身體不適，休息中心也隨時準備與消防、醫療機關聯繫，「不過還好目前還沒有出現這樣的緊急情況」。

首爾市長吳世勳表示，「高溫不再只是一時的不便，而是威脅市民生命與健康的災難。」他也說：「首爾市在高溫結束前，一刻也不會鬆懈，將即時掌握氣象狀況，更細心照顧弱勢族群，也會全面保障所有在現場辛勤工作人員的安全。」