捷克鼓勵生育再加碼！明年起育兒津貼可領61萬元 雙胞胎家庭再翻倍

捷克參議院通過政府修法，從2027年起，家長可領取的育兒津貼總額將再加碼，一般家庭從原本的35萬捷克克朗（約新台幣53萬元）提高至40萬克朗（約新台幣61萬元）；若是雙胞胎或多胞胎家庭，總額則直接翻倍至80萬克朗（約新台幣122萬元）。

據當地媒體expats.cz報導，76名出席參議員中，有64票贊成通過此法案，接下來待捷克總統彼得．帕維爾（Petr Pavel）簽署後便會正式生效。加碼的5萬克朗（約新台幣7.6萬元）只適用於2027年1月1日以後出生，或之後正式進入永久寄養家庭的兒童；目前正在領取育兒津貼、且孩子較早出生的家庭，金額不會調整。

捷克勞動暨社會事務部長尤赫爾卡（Aleš Juchelka）表示，提高津貼是希望協助家庭因應生活成本上升，讓父母在孩子人生最初幾年擁有更穩定的經濟保障。

低生育率也是推動修法的原因之一。捷克近年面臨出生人口持續下降，政府估計這項政策第一年將增加約2.3億捷克克朗（約新台幣3.5億元）的財政支出，到2030年每年增加的支出可能達36億克朗（約新台幣55億元）。

參議院同時通過決議，要求政府研擬「自動調整」機制，未來可根據通貨膨脹率自動調整育兒津貼。不過，參議員這次並未直接表決具體的調整方案，因為下議院本月稍早已否決類似提案。

捷克上一次調高標準育兒津貼是在2024年1月，當時由30萬克朗提高至35萬克朗。除了育兒津貼，其他社福制度也將同步調整。新法修改了整合式「超級津貼」的部分規定，這項制度將取代原本分開的住房、兒童及生活補助。未來住房補助將依各地區的住房成本計算，而非按照住宅面積；此外，扶養15歲以下子女的單親家庭，也將被列為需要特別協助的弱勢族群，原本的年齡門檻為7歲。