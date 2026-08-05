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陸粉絲追星惹議！22人遭拒登機、班機延誤 泰外長喊話中駐泰大使

中央社／ 曼谷5日專電
圖為泰國蘇凡納布機場。示意圖，非新聞當事照。歐新社資料照
圖為泰國蘇凡納布機場。示意圖，非新聞當事照。歐新社資料照

中國粉絲日前在泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）追星引發爭議後，事件持續延燒。泰國副總理兼外交部長希哈薩今天表示，類似事件不是首次發生，中國駐泰大使應協助向中國民眾說明事件、增進理解，而非發表加劇社會對立的言論。

一群中國粉絲於7月29日晚間在蘇凡納布機場追星時，因違反機場及航空公司安全規定，有22人遭拒絕登機，並導致班機延誤。此事件持續引發外界關注，同時也因一段泰國機場保全人員被批評涉及種族歧視動作的影片而持續受到討論。

標準報（The Standard）及新鮮報（KhaosodEnglish）等泰媒報導，希哈薩今天在政府大樓受訪時表示，此類事件已非首次發生，也影響泰國民眾感受。他說，自己曾與中國駐泰國大使討論過相關議題，認為這是高度敏感的事件，中國駐泰大使應出面說明事件、促進雙方理解，而不是只維護中國利益。

他說：「大使的公開發言也必須考量自己的職責，避免發表加劇緊張的言論。我相信大使了解這一點，就像泰國駐中國大使也有責任維護兩國良好關係一樣。」

希哈薩也表示，泰國會依法執行移民及入境相關規定，但同時也應確保旅客在泰國停留期間及返國後，都能留下良好印象，在依法行政與便利旅客之間取得平衡。

中國粉絲在泰國引發爭議事件頻傳，另一事件是發生在7月25日，一名中國女粉絲參加泰國GMMTV旗下藝人粉絲見面會時，因被指控插隊而被帶離活動現場時，遭工作人員壓制在地，引發爭議。

主辦方先表示，不支持任何形式的暴力，對事件深感遺憾，7月28日再發表後續聲明指出，涉事粉絲與工作人員透過警方調解達成共識，事件暫時落幕。

衝突 粉絲 泰國

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