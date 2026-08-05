影／沒節食也狂瘦58公斤 美國男搬到英國後驚覺肥胖真正元凶

美國一名男子靠著搬到英國，竟在短短半年內減掉近58公斤。他既沒特別節食，也沒增加運動量，在TikTok上跟網友分享自己變瘦的秘訣，吸引15萬粉絲觀看留言。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的瓦倫丁（Russel Valentin）本來住在芝加哥。當時的他胖到136公斤，常常爬幾層樓梯就喘得上氣不接下氣，還因為過胖而有呼吸中止症。過重的瓦倫丁說自己總是覺得很疲倦，雖然想改善健康狀況，卻不知道從何做起。

沒想到，他在因緣際會下從美國搬到英國，竟然就這樣減掉了快58公斤！他和網友分享，其實自己並沒有認真減肥，也沒有特別運動，之所以能夠變瘦，可能是美國的加工食品真的太多，食物份量也特別多，所以到了英國就自然而然減重。

他坦言，自己過去為了減重，曾拼命控制熱量、增加運動，結果只是徒增痛苦，也沒有什麼效果。在美國時，他早餐常吃一大盤鬆餅、蛋和培根，搭配添加物很多的咖啡；午餐後則少不了洋芋片或糖果。搬到英國後，他早餐改吃吐司或英式鬆餅，午晚餐仍以肉類搭配蔬菜為主，零食則換成較低飽和脂肪、含蛋白質和鈣質的食物。不過，他認為真正的差異不只是飲食習慣，而是食品本身。

瓦倫丁認為，英國食品通常比美國版本加工程度低，添加糖、高果糖玉米糖漿及化學防腐劑較少，食品標示也更清楚，加上份量較小，讓人更容易掌握自己究竟吃進多少東西。

研究也顯示，超加工食品與過度飲食、營養品質不佳及接觸有害化學物質有關，並可能增加肥胖、高血壓、糖尿病甚至部分癌症的風險。