馬來西亞男泗水運毒遭逮 束腹衣藏冰毒與搖頭丸

繼馬來西亞機師涉嫌運送約25公斤搖頭丸赴印尼被捕，又有一名大馬男子涉嫌夾帶近1公斤冰毒及1000多顆搖頭丸，在印尼泗水的機場遭查獲。馬來西亞警方高度關注近期接連發生的跨國運毒案，並擴大追查相關販毒網絡。

星報（The Star）報導，這名22歲男子3日搭乘峇迪航空（Batik Air）班機，自吉隆坡飛抵泗水的朱安達國際機場後遭逮。

印尼執法人員在他身穿的束腹衣內查獲990公克冰毒，以及4包共1089顆搖頭丸，估計價值約馬幣63萬4000令吉（約新台幣500萬元）。

犯罪嫌疑人向警方供稱，因經濟拮据，同意替跨國販毒集團運毒。

印尼警方日前才查獲一名馬來西亞籍機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命闖關遭逮，大馬武吉阿曼（Bukit Aman）毒品犯罪調查部總監胡笙（Hussein）表示，警方已將一名負責機場安檢及物流工作的機場員工列為重要關係人進行調查。

除印尼接連查獲兩起涉及馬來西亞人的跨國運毒案外，泰國警方日前也在宋卡府合艾火車站逮捕3名大馬人，查獲藏在行李箱及背包內的87公斤冰毒。

馬來西亞警方近年持續加強查緝毒品犯罪。警方統計，今年上半年共掃蕩178個販毒集團，搗毀35座毒品加工廠，逮捕441名犯罪嫌疑人，查獲毒品總值超過馬幣1億5000萬令吉。

根據1952年「危險毒品法令」，販運毒品最高可判處死刑或無期徒刑；持有安非他命、冰毒、大麻等毒品，也可能依犯罪情節面臨重刑。馬來西亞雖已廢除強制性死刑，但法院仍可視個案情節判處死刑。2025年共判處15件死刑案件，其中7件與毒品犯罪有關。

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