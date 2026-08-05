歐洲將迎2006年以來首次日全食 觀測資訊一次看

8月12日，歐洲大陸將出現自2006年以來的第一場日全食，當月球完全遮蔽太陽時，西班牙北部一大片地區將短暫自白晝轉為黑夜。

以下是法新社整理的日全食觀測須知：

● 什麼是日食？

當月球正好運行到太陽與地球之間時，會在我們的地球表面投下一條狹長的陰影，這種現象就成為日食。

在這段期間，天色會變得詭異昏暗，氣溫驟降，陰影會以奇怪的角度呈現，有些動物甚至會進入睡眠。

這些怪異的現象曾讓古老文化相信，日食是世界末日的徵兆，或者是眾神在傳達訊息。

然而，根據美國國家航空暨太空總署（NASA），日食其實只是一場「宇宙巧合」。

NASA表示：「雖然太陽的體積約為月球的400倍，但太陽與地球的距離，也比月球遠約400倍。」因此，只要站在正確位置，就會看到月球完全遮蔽太陽，露出稱為日冕（corona）的太陽外層大氣。

● 哪裡觀賞得到日食？

8月12日，俄羅斯北部一處偏遠地區將率先看到日全食。這條被稱為「日全食帶」（path of totality）的路徑隨後會橫跨格陵蘭、冰島、西班牙與葡萄牙東北端。

在西班牙，日食路徑大致會從北部城市奧維亞多（Oviedo）一路延伸到馬約卡島（Mallorca）。

這次日食將橫跨西班牙曾遭嚴重野火肆虐的地區。科學家指出，人為造成的氣候變遷使這些野火更容易發生。

● 日食將持續多久？

對西班牙的觀測民眾而言，日食將出現在日落不久前，將持續不到兩分鐘。舉例來說，北部城市布哥斯市（Burgos）將陷入黑暗約1分鐘又48秒鐘。

在俄羅斯與格陵蘭部分地區，日全食時間將稍微長一點，但仍不超過兩分半鐘。

然而，月球開始與結束遮蔽太陽時出現的日偏食，將歷時約1小時又45分鐘。歐洲大部分地區、加拿大、美國北部與非洲西北部也能觀賞到日偏食。

● 日食有多罕見？

每年大約會發生一到兩次日食。然而，由於日全食帶非常狹窄，同一個地區可能要等個400年，才會再次見到一次日全食。

2027年8月2日，日全食將橫跨西班牙南部、北非與阿拉伯半島。日全食將持續6分鐘又23秒。更長的日食要等到2114年才會出現。

2028年1月26日，西班牙又會迎來一場天文奇景，也就是俗稱「火環」的日環食，屆時將經過南部多個區域。

● 觀賞日食時需要防護嗎？

需要。重要的是不要在日食期間直視太陽，這會造成嚴重的眼睛傷害。專家建議配戴經專門設計、符合ISO 12312-2:2015標準的日食眼鏡，這種眼鏡可過濾紫外線。

眼睛沒有痛覺受器可警告大腦受傷，因此問題往往事後才會出現。研究顯示，2024年美國出現日全食後，在Google搜尋「我的眼睛痛」的比率激增。