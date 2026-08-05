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小學館查狼師漫畫家爭議 報告批評管理失當

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本出版社「小學館」的漫畫應用程式Manga One協助狼師漫畫家連載作品引發爭議後，這週公布的調查結果指出，管理失當且「不可避免被評為助長或袒護侵害人權的處置」。

Manga One編輯部今年2月承認，曾起用觸犯「兒童色情禁止法」的男性漫畫家使用其他筆名繼續創作新作品「常人假面」。這名男性漫畫家已被法院認定有罪，而受害者當時是這名漫畫家任教學校的16歲女高中生。

日本放送協會（NHK）報導，小學館今年2月為此道歉後，接著於3月成立第三方委員會調查此事。

第三方委員會本月3日公布的調查報告書指出，「決定起用『常人假面』的原作者僅由編輯長決定，並未與法務室等管理部門討論，組織性地判斷並管理重大風險的機制並不充分」。

此外，調查報告書也批評，起用的決定對於受害女性「不可避免被評為助長或袒護人權侵害的處置」，其根本原因是對於侵害人權問題的意識與敏感度不足。

調查報告書直言，改善措施包含擴充人權教育，以及有侵害人權之虞等情況，必須建立組織性的評估流程。

對此，「小學館」回應，「一一慎重看待調查報告書揭示的事實，我們關懷受害者感受的同時，會誠摯地面對其中的意義與責任。」

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狼師 漫畫家

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