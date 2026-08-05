同湖不同命 洞里薩湖高棉與越南漁民存在隱形邊界

同在洞里薩湖上隨波漂流，高棉（柬埔寨舊稱）與越南裔漁民卻活在兩個平行世界，文化語言及捕魚習慣大相徑庭。這片水域雖養育了兩個族群，卻因歷史恩怨與文化隔閡，在浮村間築起一道隱形高牆。

柬埔寨洞里薩湖魚類資源豐富，雨季漲水期有台灣1/3大，養活上百萬人。周邊遍布近200座「浮村」，村內的學校、教堂、廟宇與商店隨水位上下浮動。船隻既是他們的生計來源，更是他們的家。

許多村落都能找到越南裔漁民的身影。他們世代居住在洞里薩湖面，最早可追溯至近3世紀前的歷史移民與沿湄公河捕魚的傳統。近代的戰亂動盪與難民潮，使他們的身分問題更複雜。

這些來自越南的漁民沒有任何公民身份，孩子也難拿到正式出生證明，淪為在歷史夾縫中的無國籍人士。依據柬埔寨法律，外來移民很難合法擁有土地，沒有陸地居留權，構成了現在洞里薩湖浮村的越南族群。

中央社走訪洞里薩湖周邊浮村，發現高棉與越南裔漁民在生活習慣、語言文化上諸多隔閡；柬國漁民對越南同僚的捕魚方式也頗有微詞。越南漁民社群儼然成了主流社會之外的平行世界。

柬國漁民Sim Ruas向記者指出，兩邊捕魚習慣不同，越南漁民捕撈更「商業化」、「大規模」，並懂得花錢買斷。

Sim Ruas說，「越南人都搞大規模捕撈，而且付『包稅金』取得經營權。越南人都用大型拖網，我們柬埔寨人根本競爭不過越南人」。

漁業包稅地（Fishing Lots）曾是合法制度，政府切割洞里薩湖水域、公開拍賣，有錢人透過「包稅金」取得水域壟斷捕撈權。2012年廢除後，在部分地區轉為地下黑市。

記者走訪洞里薩湖西南岸菩薩省（Pursat）的空邦隆（Kampong Luong）浮村，有約7000名自給自足的居民，其中約6成為越南裔。這裡「百業皆浮」，村內設有浮動的水上學校、醫院、警察局，甚至還有水上加油站、修船廠與卡拉OK。

此處一位高棉漁夫說，部分越南漁民會非法打撈、使用捕魚陷阱，漁網也大得多。「越南漁民多是大規模商業捕撈，因為他們想快速致富。柬埔寨漁民以此維生，家就在這裡，所以不敢隨便違法；但若警察要抓越南人，他們大可逃到越南，1、2年後再回來，照樣生活」。

不過漁民都表示，近年政府加強打擊非法捕魚力道，狀況有所改善。

越南裔漁夫黎文敏（Lê Văn Mẫn）接受中央社專訪，住在Chhnoc Tru浮村的他也告訴記者，「現在政府已禁止大規模捕魚，沒人敢再那樣去捕了。他們只允許家庭式的捕撈，已經不能像以前那樣大規模地捕魚了。現在軍隊抓得很嚴格，很難抓魚，因為他們禁止了」 。

他坦言，以前捕魚時，主管機關還會對漁民網開一面，通融漁民；但現在軍隊派更多人駐守、巡邏，更難找生路了。

此地的越南裔漁民多數在船上出生，也在湖面劃下人生句點。然儘管他們在此處生活了一輩子，卻並未融入當地，高棉語也不流利。「越南人有越南的方式生活，柬埔寨人則有柬埔寨的方式生活」，黎文敏說。

他坦言，在此住了30多年，未感受到柬國政府的照顧，「反而想趕走我們，還先放風聲讓我們知道，說他們有計劃要趕走我們。出去做生意時，他們對我們的打壓和限制很多，因為我們是越南人，有時會特別針對我們」。

他的孩子為國小年齡，沒有和柬埔寨兒童一起上課，而是以越南教材在家自學。他希望孩子學習高棉語、越南語，並能和他說越南話。浮村有一座民辦的越南學校，「越南人社群有辦學校，但很可惜只能學一點點，之後就在家裡自學，這裡沒什麼大的學校」。

越南青年報（Tuổi Trẻ）報導，不少越南社群主動為居住在洞里薩湖畔的貧困越南裔孩童籌募資金，開辦學校提供教育與三餐，例如越南胡志明市第七軍區的官兵就伸出援手，捐款興建新教室。

黎文敏的妻子梁雲玲（Lương Vân Linh）即不願融入當地柬埔寨社群。她出生於此、一輩子在此生活，卻不會講高棉語。她告訴記者，「我太不跟高棉人交流，只有學越南字，高棉字沒有學，也不太會說」。

但她和丈夫都比較喜歡在柬埔寨自給自足的生活，「這裡生活容易，不像越南，什麼都要錢」，覺得久久回越南玩一次就夠了。

當問及認同，夫妻倆異口同聲毫無質疑地說：「我是越南人，只是比較想住在柬埔寨。」