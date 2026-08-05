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韓國熱浪持續 首爾逾40%地區發布高溫重大警報

中央社／ 首爾5日專電

韓國近日熱浪來襲，隨著最高等級的高溫特報「高溫重大警報」發布，首都圈超過40%地區處於高溫重大警報之下，還有京畿道、忠清南道等地，這是忠清地區首度發布高溫重大警報。

根據韓聯社報導，韓國氣象廳今天在上午10時，新增對京畿道光明、漣川、抱川、加平、南楊州、義王、華城、楊平東部、楊平西部，以及忠清南道青陽、仁川南部發布高溫重大警報，並於11時生效。這是忠清地區首次發布高溫重大警報。

另外，包括首爾全境等先前已發布且尚未解除高溫重大警報的地區在內，目前首都圈46個陸上氣象特報區中，共有20個地區（約43%）發布了高溫重大警報，其餘26個地區則仍維持高溫警報。

「高溫重大警報」是在日最高體感溫度35度以上持續2天以上的地區，預估最高體感溫度將達38度以上；或最高氣溫達39度以上且持續1天以上時發布。

由於這代表高溫已達到連健康人士都可能受到威脅的程度，因此除非真的有必要，否則應避免進行戶外活動。

高溫 熱浪 韓國

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