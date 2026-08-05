自由與鄉愁交織：洞里薩湖越南裔漁民百年無根漂泊

在柬埔寨洞里薩湖的浮村中，住著一群無國籍、無權上岸居住的越南裔漁民。他們歷經世代漂泊與戰亂遷徙，回不了家，更不被當地接納。他們懷抱著對老家的鄉愁，但自由與自足的洞里薩湖，早已成為他們唯一能安身立命的地方。

東南亞最大、世界第二大淡水湖柬埔寨洞里薩湖（Tonlé Sap）中，許多漁民仰賴湄公河帶來的養分，世代靠湖吃飯。他們長期居住漂泊船屋裡，形成隨波逐流、與水共生的獨特「浮村」。

船屋大多建造在竹筏、大油桶或木製基座上，用粗繩或鐵鍊固定在水底。旱季與雨季的湖水落差達近10公尺，每當季節交替，整個村莊、學校甚至神廟，都會集體向湖心或向岸邊移動數公里。

浮村設有浮動學校、教堂、佛寺、診所甚至警察局，功能與陸地村落無異，所有食衣住行都與湖水的季節性漲落緊密相連。船隻是唯一交通工具，無論是幼童上學、鄰居串門子，或是出門買菜，不分男女老幼都練就了一手划船與駕馭馬達快艇的本領。

這些柬埔寨浮村中，有個占比不小的特殊族群，他們是沒有身份、一輩子無權定居於陸地上的越南裔漁民。

這群越南裔漁民有著複雜且悲傷的歷史，最早可追溯至17世紀。

當時，今日的胡志明市周邊仍屬於高棉帝國統治的「下高棉」（Khmer Krom）。柬埔寨王室與越南廣南國王之女政治聯姻，越南居民被允許進入柬埔寨，政策引來第一批隨船在湄公河逆流而上的移民。之後的越南南北內戰更導致大量平民沿水路逃往洞里薩湖周邊。

18世紀起，柬埔寨國力衰落，暹羅與越南交替干涉柬埔寨內政，越南移民與漁民不斷從湄公河三角洲向內陸擴散，進入洞里薩湖捕魚謀生。

19世紀法國殖民，建立法屬印度支那聯邦，刻意引入大量他們認為「頭腦更精明」的越南人到柬埔寨，將部分漁業特權給越南漁民，他們便在特許下壟斷湖區的大型漁業。

1975年至1979年柬埔寨爆發紅色高棉大屠殺，對境內的越南裔進行血腥清洗，大批越南人出逃避難。赤柬倒台後，這群移民盼返回世代居住且熟悉的柬埔寨，但家園、財產，乃至於身分或血統證明早在戰火中付之一炬。

住在Chhnoc Tru浮村的黎文敏（Lê Văn Mẫn），是少數願意接受媒體採訪的越南裔漁民。這座浮村高棉人約85戶，越南裔則超過100戶。

他告訴中央社，「我跟著爸爸媽媽來此，我在這裡出生。我現在靠捕魚為生。以前生活很辛苦，爸爸媽媽才搬來這裡，後來我就留在這裡，一直生活到現在...， 我們不懂其他謀生技能，也沒有什麼資金可以做生意，因為我們身上真的沒有錢」。

黎文敏證實，他們沒有身分證或護照。然而與外界假設的不同，許多越南裔漁民都能透過不同管道，包括灰色地帶方式，穿梭於兩國之間。

「我們去到那裡（越南），有親戚在那邊，他們可以擔保我們，證明我們能在那個社區生活」。管道是有，缺的是錢。「我們沒有錢，只賺那麼一點。家裡要有點積蓄才能夠回老家去，但現在我們賺的錢還不夠存呢」。

黎文敏和妻兒都保留越南語文與傳統，他說，有時候他們也會想念越南。「但在那裡我們只能打零工。像現在這樣，我們靠捕魚謀生反而比較輕鬆，想要什麼時候捕魚都可以，想休息就休息。」

被問及是否遭遇周遭歧視，作為浮村中唯一能說流利高棉語的越南裔漁夫，黎文敏說：「我不覺得受到歧視，因為在這裡生活也蠻久了，沒有跟任何人衝突，既不與任何人爭搶，也沒有惹事生非。」

相較於回到越南，他更喜歡湖邊捕魚的日子，笑著說：「我們在這裡過著普通的生活，賺多少算多少。不需要依賴任何人，也不用去幫別人打零工，靠自己雙手賺錢。」