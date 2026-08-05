萊德尼采城堡如皇冠明珠 融合英式花園列世界遺產

位於捷克南摩拉維亞的萊德尼采城堡，以華麗的新哥德式建築、廣闊的英式花園聞名，更被譽為當地文化景觀的「皇冠明珠」。城堡不僅完整保存19世紀歐洲貴族生活樣貌，更與周邊庭園、湖泊與浪漫建築被列為UNESCO世界文化遺產，每年吸引世界各地的旅客造訪。

位在捷克東南部的萊德尼采城堡（Castle Lednice）被譽為萊德尼采－瓦爾季采文化景觀（Lednice-ValticeCultural Landscape）的皇冠明珠。中央社記者實地走訪，開箱這座結合極致建築工藝、廣袤園林的貴族府邸。

萊德尼采城堡的紀錄最早可追溯至1222年，當時僅是一座哥德式水上堡壘。1371年起，萊德尼采城堡由列支敦斯登家族接掌，並在19世紀中葉將城堡改建為新哥德式宮殿，作為夏季行宮與接待歐洲王公貴族的重要場所，也奠定今日壯麗的外觀。

列支敦斯登家族近600年間，投入大量資源邀集建築師、園藝家與水利工程師，打造庭園景緻和浪漫主義建築。

1996年，包含萊德尼采城堡與瓦爾季采城堡在內的文化與自然景觀，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產名錄，同時獲得「歐洲花園」美譽。

● 城堡重現19世紀貴族生活 對東方文化興趣濃厚

走進城堡氣勢恢宏的入口大廳，首先映入眼簾的是一座沒有外部支撐的木雕樓梯，以及重達690公斤、擁有116支燈枝、長達15公尺的三層大型吊燈，展現精湛工藝。

狩獵廳則呈現貴族熱衷狩獵的生活文化，室內陳列大量鹿角、鷹標本，以及傳說中的「獨角獸角」，實際上為北海獨角鯨長牙製成。一旁的浴室則保存大理石浴缸、馬桶、洗滌設備及原始毛巾與香水瓶，反映19世紀歐洲衛生觀念逐漸進步。

充滿東方風情的「中國廳」，收藏許多中式家具及藝術品，包括鑲嵌螺鈿縫紉桌、中國紙繪畫、紅木珠寶盒與瓷器等。其中中國人物、花鳥比例展現東方哲學中「自然高於人」的思想。

城堡導覽員告訴中央社記者：「18世紀中葉，當時中國與亞洲文化在歐洲非常盛行，因為當時人們不了解這些文化，因此覺得格外新奇」，反映當時歐洲貴族對東方文化的濃厚興趣。

騎士廳則以中世紀城堡為設計靈感，保留仿哥德式拱頂、木質牆板及騎士盔甲收藏。在城堡1903年電氣化後，這是唯一至今仍以蠟燭照明的大廳。

圖書館收藏百科全書、建築、藝術等多語言典籍，室內最引人矚目的是在1851年完成的「懸空式橡木樓梯」。

導覽員表示：「特別的是，這座樓梯上沒有鐵釘，它是用一棵橡樹的樹幹製成的。它並非一次性完成，而是樹幹被切成小部分，在完成雕刻後，樹幹重新連接在一起。」這座實木樓梯巧妙隱藏青蛙、蜥蜴與鳥類雕刻，成為遊客尋寶亮點。

藍色音樂廳曾是貴族舞會舉辦場所，菩提木打造的新哥德式格子天花板被譽為歐洲最精美的新哥德木雕天花板之一，館內並展示俄國沙皇亞歷山大一世贈送給親王的蛇紋石花瓶，見證當時歐洲王室外交往來。

● 穿梭湖畔高塔賞浪漫地景 「歐洲花園」

美譽實至名歸除了城堡本身，萊德尼采廣達數百公頃的園區亦是旅遊亮點。園內遍布湖泊、小島、魚池、棕櫚溫室及森林步道，並興建多座浪漫主義建築，包括高約60公尺的宣禮塔（Minaret）、羅馬渡槽、摩爾式水塔和凱旋門等。

此外，親王更曾派遣園藝師遠赴北美蒐集適合當地氣候的植物，將懸鈴木、百合樹等珍稀樹種引進摩拉維亞，展現當時歐洲貴族對園藝景觀的重視。園區亦設有遊船碼頭，旅客可搭乘遊船穿梭湖泊與河道，以不同角度欣賞世界文化遺產景觀。

萊德尼采城堡與花園以獨特的建築、人文歷史與自然環境，成為捷克知名旅遊景點之一，持續吸引國際旅客前來欣賞「歐洲花園」的風采。