中國粉絲曼谷機場追星惹議 22人遭拒登機致航班延誤

泰國蘇凡納布機場今晚發布聲明表示，一群中國粉絲7月29日晚間在機場追星時，因違反機場及航空公司安全規定，有22人遭拒絕登機，並導致該班機延誤。另外，保全執勤時疑做出歧視動作，機場表示道歉並懲處相關人員。

泰國曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）今晚發布聲明指出，7月29日晚上11時，一群中國粉絲搭乘泰國航空TG674前往中國北京的班機，在機場跟隨同班機的中國藝人進入貴賓室，但由於不具使用資格，遭泰航人員請機場保全協助勸離。

不過，粉絲隨後持續尾隨藝人，並進入登機前候機區，在查驗登機文件時拒絕配合，試圖與藝人一同登機，甚至一路跟隨至空橋。航空公司一度暫時關閉機艙門，避免尚未完成登機程序的粉絲進入機艙。保全與航空公司人員隨後將粉絲帶回候機區域。

聲明指出：「航空公司考量這群粉絲未遵守安全規定，且擔心登機後可能持續滋擾，導致起飛後局面難以控制，而決定拒絕22人搭機，因此造成班機延誤。」

蘇凡納布機場表示，其中12人同意卸載託運行李，另有10人拒絕配合，並對遭拒登機表示不滿，過程中挑釁工作人員，雙方因此發生衝突。

蘇凡納布機場監視器影片顯示，一群中國粉絲拿著手機追逐一名戴著口罩的藝人，場面稍顯混亂。後來機艙門關閉後，這些中國乘客欲登機遭拒，並被工作人員帶回候機區域。

中國社群媒體上流傳的影片則顯示，泰航拒絕數名中國乘客登機，中國乘客疑似與機場保全發生衝突，其中一名保全做出拉眼角的「眯眯眼」動作，疑似帶有歧視意味。這段畫面在社群媒體廣為流傳，引發討論。

蘇凡納布機場對此致歉並表示，雖然保全人員攔阻旅客是基於維護飛航安全及執勤需要，但坦承部分人員在執勤期間的言行不當，不符合服務標準與規定，已對涉事人員懲處。

這是泰國近來第2起涉及中國粉絲的衝突事件。7月25日，一名中國女粉絲參加泰國GMMTV旗下藝人粉絲見面會時，因被指控插隊而被帶離活動現場時，遭工作人員重摔在地，引發爭議。

主辦方先表示，不支持任何形式的暴力，對事件深感遺憾，7月28日再發表後續聲明指出，涉事粉絲與工作人員已透過警方調解達成共識，也讓該事件告一段落。