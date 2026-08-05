古巴今年第6次全國大停電 36小時後恢復運作

古巴國家電力公司今天表示，經歷36小時全國大停電後，各地電網已恢復運作。

法新社報導，古巴有關當局窮於恢復發電設施和連接線路運作，引發民怨四起，他們今年遭遇6次全國大停電，而且經常碰上局部停電。

57歲三輪車計程車司機賈西亞（Carlos Garcia）說：「這是新常態：系統癱瘓，他們修好了，然後又出問題。反正我們一直都沒電，即使電網沒掛掉也一樣，對我來說根本沒差。」

由於基礎設施年久失修以及美國嚴厲的能源封鎖措施，這個擁有約1000萬人口的共產主義國家陷入供電危機。

大多數古巴人一天頂多只有數小時能用電，難以正常生活。每當斷電時，從抽水馬達到電風扇，所有設備停止運轉。

哈瓦那舊城（Old Havana）昨晚一片漆黑，居民站在陽台上或探出窗外敲打鍋碗瓢盆抗議，持續大約一小時。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天在社群媒體發文，將這場危機歸咎於美國封鎖行動，不僅「阻礙燃料自由進口，也封鎖零組件進口…妨礙與其他國家專家合作，並阻礙取得國際融資」。

美國則認為這場危機是古巴共產政府對經濟管理不善造成。