芬蘭免費學校午餐80年 政府推永續飲食新政策

芬蘭1943年通過免費學校午餐相關法律，率先在赫爾辛基推行；1948年起全國正式實施，成為全球首個以法律保障國小學生免費營養午餐的國家。誕生於第二次世界大戰物資匱乏時期的制度延續至今，全國近85萬名學前教育至高中學生免費供餐，成為全球少數提供學生免費午餐的國家。

據「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）報導，芬蘭學校供餐最早可追溯至1833年。當時在南部城市土爾庫（Turku），富裕階級婦女與慈善協會開始為貧困家庭孩童提供免費午餐。20世紀初，對清寒學童的救助更具系統性，國家開始撥款補助學校廚房，但對象僅限貧困學生，多數學童仍需自備午餐或付費用餐。

1921年實施義務教育前，芬蘭並未強制就學，學校午餐就成為推廣教育的政策，不僅幫助孩子撐過漫長的上學日，更是吸引窮苦孩子入學受教育的重要誘因。

二戰時期學校午餐多為粥品、濃湯與簡單熱食，但政策核心並非慈善救濟，而是確保所有兒童在上學日都能吃上營養均衡的餐點。

芬蘭政府形容學校午餐是「國家的驕傲」，規律且營養充足的用餐有助兒童與青少年健康成長、提升專注力與學習表現，因此學校午餐被視為教育的一環，而非單純的福利措施。

這項制度也成為芬蘭人的集體記憶，許多人至今仍清楚記得學生時代的魚條、菠菜煎餅、黑麥麵包與熱湯。受訪者普遍表示，年少時未必喜歡學校食物，長大後卻成為懷念童年的方式。

報導中受訪者談到，青春期因離家、經濟拮据或家庭壓力較大時，學校午餐提供穩定的熱食來源。對部分孩子而言，免費供餐不只是營養補充，也可能是一天中最能吃飽的一餐。

免費學校午餐的實際成本因地區而異，大型市鎮在原物料採購上較具優勢。根據2023年數據，首都區每餐平均成本為2.66歐元（約新臺幣100元），里希邁基（Riihimäki）為1.79歐元（約新臺幣67元），坦培里（Tampere）為3.27歐元（約新臺幣123元）；而在偏遠的拉普蘭（Lapland）地區，單餐成本可能超過10歐元（約新臺幣376元）。

學校廚房工作人員也觀察，週五與週一的用餐量往往較高。受訪者認為，這反映出部分家庭在週末面臨經濟壓力，孩子在假日前後對學校供餐的依賴更明顯，也使免費午餐被視為教育體系之外的重要社會安全網。

從戰時的粥湯到今日包含魚類、肉類、蔬菜與素食選項的均衡餐盤，芬蘭免費學校午餐制度已走過80餘年。面對氣候變遷與永續飲食趨勢，芬蘭各地近年也開始調整供餐方向，例如赫爾辛基市已規劃在2030年前，逐步降低學校餐食中的肉類與乳製品比例，增加植物性與魚類餐點，以兼顧營養、健康與減碳目標。這項制度如今承載的不只是教育平等與兒童福祉，也逐漸成為推動永續飲食的重要政策工具。