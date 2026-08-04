一場熱浪兩個世界 首爾江南富人區中有貧民窟咫尺天涯

一波嚴重熱浪正席捲韓國。在首爾富裕的江南區，高溫對富人和窮人造成的衝擊有如天壤之別，能否使用空調如今更加凸顯當地的貧富懸殊。

法新社報導，奢華的江南區因韓國流行歌手PSY2012年單曲「江南Style」在全球爆紅的而聞名於世，歌中頌揚當地超級富豪的奢華生活。

但在空調運轉不停、價值數百萬美元的豪華公寓周邊，首爾僅存貧民窟之一的住戶只能在酷熱中忍受頭痛煎熬。

住在九龍村（Guryong）的一位民眾說：「熱到快喘不過氣來了。」據官員表示，當地約160戶人家多以簡陋木板和防水布搭建。

這位婦人與丈夫和身心障礙女兒同住只有一個房間的小屋。基於隱私、只願意以姓氏「鄭」（Jeong）受訪的她表示，無力付擔冷氣開銷。

外頭氣溫已經飆破攝氏38度，在家門口洗菜的這位6旬婦女一邊說道：「窮人真的很難熬。」

韓國正經歷連續酷熱天氣，過去一週氣溫3度刷新歷史新高，2日更衝上攝氏42.5度。

熱浪造成的衝擊有貧富之別。

在漢江以南的高檔區段江南區，鄰近九龍村的住宅售價最高可達54億韓元（約370萬美元），住宅內配備著最先進的現代化生活設備。

林蔭大道兩側不僅有法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（藍寶堅尼）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪車展示中心，也有國際精品店和米其林星級餐廳。

住在江南區現代化高樓中、現年20歲的鄭恩宇（Jeong Eun-woo，音譯）不覺得今夏特別難熬。

鄭恩宇說：「我把冷氣開到最強、喝冰咖啡、穿輕便衣服。目前為止一切都還不錯。」

但身處一座座垃圾堆中的九龍村住戶，不要說冷氣，就連穩定供電都成問題。

韓國經濟在人工智慧（AI）產業之所繫的微晶片製造熱潮下蓬勃發展。與此同時，貧富差距也正越拉越大。根據官方數據，去年最富有的20%人口平均淨資產是最貧窮20%的45倍。

奧斯陸大學（University of Oslo）朝鮮研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴法新社，九龍村「象徵城市貧民遭到主流韓國社會排除在外」。

他指出，無法使用冷氣「置他們的健康於極其嚴重險境之中，甚至可能危及生命」，即使他們就住在亞洲最富裕城市之一。

截至2日，全國今夏因高溫而死亡的人數累計達16人。地方當局已經將社區中心改建成緊急避暑中心，並針對江南區弱勢家庭發放價值6700萬韓元的制冷家電。

大韓民國氣象廳（Korea MeteorologicalAdministration）今天發布重大高溫警報，首爾民眾也收到建議盡可能待在室內的簡訊。

但是白秀賢（Baek Su-hyun，譯音）表示，這對九龍村居民並無幫助。

這位65歲居民說：「外頭35度，屋內肯定超過40度。」