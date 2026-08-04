快訊

美股早盤／布蘭特油價跌破80美元…費半衝高5% Palantir飆21%

聽新聞
0:00 / 0:00

一場熱浪兩個世界 首爾江南富人區中有貧民窟咫尺天涯

中央社／ 首爾4日綜合外電報導

一波嚴重熱浪正席捲韓國。在首爾富裕的江南區，高溫對富人和窮人造成的衝擊有如天壤之別，能否使用空調如今更加凸顯當地的貧富懸殊。

法新社報導，奢華的江南區因韓國流行歌手PSY2012年單曲「江南Style」在全球爆紅的而聞名於世，歌中頌揚當地超級富豪的奢華生活。

但在空調運轉不停、價值數百萬美元的豪華公寓周邊，首爾僅存貧民窟之一的住戶只能在酷熱中忍受頭痛煎熬。

住在九龍村（Guryong）的一位民眾說：「熱到快喘不過氣來了。」據官員表示，當地約160戶人家多以簡陋木板和防水布搭建。

這位婦人與丈夫和身心障礙女兒同住只有一個房間的小屋。基於隱私、只願意以姓氏「鄭」（Jeong）受訪的她表示，無力付擔冷氣開銷。

外頭氣溫已經飆破攝氏38度，在家門口洗菜的這位6旬婦女一邊說道：「窮人真的很難熬。」

韓國正經歷連續酷熱天氣，過去一週氣溫3度刷新歷史新高，2日更衝上攝氏42.5度。

熱浪造成的衝擊有貧富之別。

在漢江以南的高檔區段江南區，鄰近九龍村的住宅售價最高可達54億韓元（約370萬美元），住宅內配備著最先進的現代化生活設備。

林蔭大道兩側不僅有法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（藍寶堅尼）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等豪車展示中心，也有國際精品店和米其林星級餐廳。

住在江南區現代化高樓中、現年20歲的鄭恩宇（Jeong Eun-woo，音譯）不覺得今夏特別難熬。

鄭恩宇說：「我把冷氣開到最強、喝冰咖啡、穿輕便衣服。目前為止一切都還不錯。」

但身處一座座垃圾堆中的九龍村住戶，不要說冷氣，就連穩定供電都成問題。

韓國經濟在人工智慧（AI）產業之所繫的微晶片製造熱潮下蓬勃發展。與此同時，貧富差距也正越拉越大。根據官方數據，去年最富有的20%人口平均淨資產是最貧窮20%的45倍。

奧斯陸大學（University of Oslo）朝鮮研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴法新社，九龍村「象徵城市貧民遭到主流韓國社會排除在外」。

他指出，無法使用冷氣「置他們的健康於極其嚴重險境之中，甚至可能危及生命」，即使他們就住在亞洲最富裕城市之一。

截至2日，全國今夏因高溫而死亡的人數累計達16人。地方當局已經將社區中心改建成緊急避暑中心，並針對江南區弱勢家庭發放價值6700萬韓元的制冷家電。

大韓民國氣象廳（Korea MeteorologicalAdministration）今天發布重大高溫警報，首爾民眾也收到建議盡可能待在室內的簡訊。

但是白秀賢（Baek Su-hyun，譯音）表示，這對九龍村居民並無幫助。

這位65歲居民說：「外頭35度，屋內肯定超過40度。」

熱浪 首爾 富人

延伸閱讀

首爾首發最高等級高溫警報 白天氣溫恐飆攝氏38度

破紀錄熱浪「烤」驗韓國 今夏已16人高溫喪生

破紀錄熱浪襲朝鮮半島 南北韓民眾湧海灘避暑

韓國酷暑 首爾開緊急對策會議擬策略助弱勢

相關新聞

產後生病抑或預謀殺人？ 美國護理師勒殺三幼子案開庭審理

美國麻薩諸塞州近期開庭審理一起震驚社會的家庭慘劇。前產房護理師琳賽·克蘭西（Lindsay Clancy）被控於2023年1月，在自宅地下室使用運動拉力帶勒死其三名年幼子女，隨後割腕並自二樓跳樓企圖自殺，導致自身部分癱瘓。

半裸女銬陽台…她慘遭4惡煞下藥淪性奴 調查人員嘆：遭受一切能想像的虐待

德國發生一起震驚全國的性虐案，一名33歲的無家可歸女子，遭4名男子以食物、住所為由誘騙至家中，不僅將她囚禁，甚至疑似下藥、性虐長達4個月。這名女子直到半身赤裸...

強震劇痛未平！ 美國重啟委內瑞拉移民遣返航班引發人權爭議

在委內瑞拉六月底遭遇強烈地震重創後，美國於八月三日正式重啟對該國的移民遣返航班。一架載有147名委內瑞拉籍非法移民的包機自邁阿密起飛，順利降落於委國東部的巴塞隆納市。

紐澤西州移民收容所發生第二起死亡案！ 爭議設施遭痛批缺乏監管

美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。美國移民及海關執法局（ICE）發布聲明證實，一名來自薩爾瓦多的41歲非法移民洛佩斯-科爾內霍（Edwin Lopez-Cornejo）於周末因突發醫療緊急狀況送醫，最終在紐瓦克的大學醫院被宣告不治。

有「不是X而是Y」就露餡！如何分辨哪些是AI寫的英文文章

AI寫作如今無所不在，但有些習慣可讓人辨識出這是出自AI。英國經濟學人藉由交叉比對AI文章、自家文章、還有CNN、紐時、華郵的新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說，找出AI生成英文文章的特徵。

網紅極限挑戰引發救援危機！ 馬來西亞重拳管制高風險登山

隨著社群媒體推波助瀾，追求快速攻頂與拍攝吸睛內容的「極限登山」在馬來西亞蔚為風潮，卻也導致搜救案件急劇增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。