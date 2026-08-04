摩洛哥移民越境湧休達 前景黯淡失業率高成驅動力

摩洛哥移民大規模越境湧入西班牙位於北非的飛地「休達」，背後除了顯示地緣政治的問題、歐盟內部對於移民政策的矛盾，也展現出了摩洛哥年輕人對於政治、經濟與就業環境的絕望。

冰凍三尺非一日之寒，摩洛哥的年輕人即便冒著危險都要跨越邊境，選擇用腳投票，反映長年缺乏工作機會與對未來希望。一份由世界銀行（World Bank）所發布的統計數據揭示了摩洛哥的勞動市場現況，以及其中存在的根本性問題。

這項數據顯示，在過去10年間，摩洛哥的勞動人口成長約11.4%，但實際的就業人口僅成長1.5%。另據摩洛哥官方統計，摩洛哥全國失業率於2025年略降至13%，但15歲至24歲年輕勞動者的失業率仍高達37.2%。

此外，世界銀行的數據也指出，2025年時摩洛哥的人均GDP為4672.5美元，西班牙則為3萬8627.2美元。雖然西班牙的整體經濟狀況仍會因不同的區域而異，但對於長期處於低薪、失業環境的摩洛哥年輕人而言，跨越邊境前往休達仍存在強烈的吸引力。

若以投資層面來看，摩洛哥近年的動作頻頻，包含大力引進外資、擴大汽車製造業的規模，同時也致力於再生能源及大型基礎建設等相關領域，各地建設蓬勃發展。但這些產業傾向採用高技術人力，對於基層勞動力的需求相對有限，使得許多基層的年輕勞動者無法進入就業市場。

另一方面，摩洛哥的教育與職業訓練品質不足也時常被年輕人批評。無法有效提供學生進入職場所需的能力，造成畢業即失業，即便找到工作卻也面臨低薪、無保障的勞動環境。

在原有的勞動人口尚未找到適合的工作時，每年都有新的勞動力進入市場求職，在僧多粥少的情形之下，便不斷堆高了失業率並且讓年輕勞動者越來越看不見希望。

無法有效地創造足夠的就業機會，使得這之間的落差成為了摩洛哥極為嚴峻的挑戰。

摩洛哥青年與民主轉型中心在去年10月時所發布的一份調查顯示，不穩定的就業環境與高失業率是年輕人考慮移居國外或是到國外工作的原因。持這項意見的在整體受訪者中高達9成。

此外，摩洛哥國內的醫療與社會服務不佳、教育品質低落等問題，也成為許多年輕人想要離開的原因之一。

去年9月至10月間摩洛哥爆發了大規模的青年抗議，正巧反映了這些問題。當時率領抗議的其中一個摩洛哥青年運動組織「GENZ212」就要求政府在醫療、教育與公共服務等領域改革，同時批評政府在建設運動場館上的鉅額投資。

這場運動過程中爆發數波衝突，部分參與抗爭的年輕人被逮捕並面臨司法追訴，當時聲援運動的人士則批評摩洛哥政府的行為。即便後續摩洛哥政府推出部分改革措施，實際的成效仍備受質疑。

在摩洛哥移民湧入休達（Ceuta）的事件發生之後，摩洛哥人權協會（AMDH）發布聲明指出，痛苦與絕望感加劇，特別是在年輕人之中，已不再只是單純的個人感受，而是演變成一整代人的共同感受。在這樣的背景之下，集體逃亡與移民已成為民眾對國家政策失敗表達憤怒的方式，更是對社會不平等加劇、財富分配不均、貪腐、專制與暴政掠奪國家資源行為的強烈譴責。

摩洛哥人權協會要求摩洛哥政府徹底檢討經濟與社會政策，優先考慮年輕人的就業問題並為所有人創造體面的工作，同時制定確保北部地區及全國永續發展、社會與區域正義的政策。

摩洛哥人權協會強調，失業、缺乏未來前景以及社會與經濟條件惡化是促使移民的主要動機，因此必須解決結構性原因，而非僅局限於治安手段。