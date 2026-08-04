熱浪接連來襲 法國7月創有紀錄以來最炎熱月份
法國氣象局今天表示，今年7月是法國自1900年開始量測氣溫以來的最炎熱月份，超越2003年8月及2006年7月熱浪期間創下的高溫紀錄。
法新社報導，法國氣象局（Météo-France）指出，今年7月也是法國有紀錄以來降雨量第3少的7月，降雨量較平均值低近70%，導致土壤乾涸，加劇野火風險。
歐洲今年接連遭遇熱浪侵襲及嚴重乾旱，科學家認為這與人為造成的氣候變遷有關。
法國自5月以來熱浪接連來襲，導致像火藥庫般乾燥易燃的環境更加惡化，上月更助長野火火勢蔓延。
這場野火於7月22日爆發，是法國自1949年以來最大規模野火，焚燒4萬2000公頃土地，面積相當於巴黎市的4倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。