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熱浪接連來襲 法國7月創有紀錄以來最炎熱月份

中央社／ 巴黎4日綜合外電報導
法國氣象局今天表示，今年7月是法國自1900年開始量測氣溫以來的最炎熱月份，超越2003年8月及2006年7月熱浪期間創下的高溫紀錄。圖為一大片麥田。路透
法國氣象局今天表示，今年7月是法國自1900年開始量測氣溫以來的最炎熱月份，超越2003年8月及2006年7月熱浪期間創下的高溫紀錄。圖為一大片麥田。路透

法國氣象局今天表示，今年7月是法國自1900年開始量測氣溫以來的最炎熱月份，超越2003年8月及2006年7月熱浪期間創下的高溫紀錄。

法新社報導，法國氣象局（Météo-France）指出，今年7月也是法國有紀錄以來降雨量第3少的7月，降雨量較平均值低近70%，導致土壤乾涸，加劇野火風險。

歐洲今年接連遭遇熱浪侵襲及嚴重乾旱，科學家認為這與人為造成的氣候變遷有關。

法國自5月以來熱浪接連來襲，導致像火藥庫般乾燥易燃的環境更加惡化，上月更助長野火火勢蔓延。

這場野火於7月22日爆發，是法國自1949年以來最大規模野火，焚燒4萬2000公頃土地，面積相當於巴黎市的4倍。

熱浪 法國 氣象局

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