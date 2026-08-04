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半裸女銬陽台…她慘遭4惡煞下藥淪性奴 調查人員嘆：遭受一切能想像的虐待

聯合新聞網／ 綜合報導
德國驚傳一名半裸女子遭銬在陽台，民眾報警後揭開一樁駭人聽聞的性虐案件。示意圖／ingimage
德國驚傳一名半裸女子遭銬在陽台，民眾報警後揭開一樁駭人聽聞的性虐案件。示意圖／ingimage

德國發生一起震驚全國的性虐案，一名33歲的無家可歸女子，遭4名男子以食物、住所為由誘騙至家中，不僅將她囚禁，甚至疑似下藥、性虐長達4個月。這名女子直到半身赤裸、雙手銬在陽台才被鄰居發現報警，調查人員感嘆「她遭受了一切你能想像到的虐待——甚至更多，導致她永久毀容。」

綜合外電報導，德國索斯特（Soest）爆出一起駭人聽聞的性虐案件，2025年11月3日，一名男子發現隔壁陽台上掛著一名半裸女子，雙手被銬住懸掛在頭頂的橫樑、腳趾只能勉強碰到地板。驚見可怕光景後男子迅速報案，急救人員到場後發現女子不僅體溫過低，且早已昏迷不醒，所幸送醫治療後保住性命。

這名33歲無家可歸的女子，遭4名男子以食物、住所為由誘騙至家中，不料卻就此展開地獄般的生活。根據警方調查，2025年7月至11月女子慘遭囚禁，期間不僅被惡徒下藥，更被迫忍受多次折磨與性侵，一名調查人員指出女子如同奴隸般被關進地下室，嘆道「她遭受了一切你能想像到的虐待——甚至更多，導致她永久毀容。」

警方隨後逮捕4名涉案男子，其中有2人甚至年僅16歲、17歲，而另外2名24歲、29歲的男子已遭羈押候審，4人被控嚴重攻擊罪、販賣大麻罪和性侵罪。阿恩斯貝格（Arnsberg）地區法院發言人表示，審判將於10月展開，並規劃12場聽證會。

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性侵 德國 陽台

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