中美洲最活躍火山爆發 瓜地馬拉當局撤離附近村民

AI寫作如今無所不在，但有些習慣可讓人辨識出這是出自AI。英國經濟學人藉由交叉比對AI文章、自家文章、還有CNN、紐時、華郵的新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說，找出AI生成英文文章的特徵。

2026-08-04 18:27