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中美洲最活躍火山爆發 瓜地馬拉當局撤離附近村民
中美洲最活躍火山「火峰」（Fuego）今天爆發後，瓜地馬拉當局已發布次高級別的橙色緊急警報，並撤離附近村民。
法新社報導，瓜地馬拉境內「火峰」火山今天上午開始噴發，入夜後情況惡化，火山流出熔岩，且火山灰柱升至約6公里高空。
瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）在社群媒體X發文指出：「由於火峰火山爆發，已對全國發布橙色（危險）警報。」
橙色警報等級僅次於最高級別的紅色警報，紅色警報意味情況已達最嚴重緊急程度。
「火峰」火山距離首都瓜地馬拉市約35公里。官員今天已開始撤離火山附近兩個村莊的居民。
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