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產後生病抑或預謀殺人？ 美國護理師勒殺三幼子案開庭審理

聯合新聞網／ 綜合報導
前產房護理師琳賽·克蘭西被控於2023年1月，在自宅地下室使用運動拉力帶勒死其三名年幼子女。示意圖／ingimage
前產房護理師琳賽·克蘭西被控於2023年1月，在自宅地下室使用運動拉力帶勒死其三名年幼子女。示意圖／ingimage

美國麻薩諸塞州近期開庭審理一起震驚社會的家庭慘劇。前產房護理師琳賽·克蘭西（Lindsay Clancy）被控於2023年1月，在自宅地下室使用運動拉力帶勒死其三名年幼子女，隨後割腕並自二樓跳樓企圖自殺，導致自身部分癱瘓。此案的核心爭議在於被告是否因「產後精神病」（Postpartum psychosis）發作而喪失刑事責任能力，抑或是出於預謀的謀殺。

根據CNNABC 7的報導，檢方在庭審中播放了被告前夫派崔克（Patrick Clancy）當時撥打的911報案錄音。派崔克表示，當天妻子以購買藥物與外帶晚餐為由請他出門，當他返家發現異常並衝入地下室時，赫然發現三名孩子已遭勒昏，並在電話中發出絕望的哀號。檢方主張，琳賽當天行動迅速且條理分明，是故意調開丈夫以達成殺人目的。

辯方律師則強調琳賽長期受嚴重產後憂鬱與雙相情緒障礙症所苦。警方在其家中發現多本記錄精神狀況與服藥時間的日記，其中寫有「我想尋求幫助、我想恢復健康」等字句。辯方表示，琳賽在案發當天聽見幻聽指示她「殺死孩子才能自殺」，且其使用的抗憂鬱及抗精神病藥物可能加劇了病態反應。

出庭作證的精神科醫師指出，琳賽在案發後數天的評估中表現得平靜且配合，未顯現出急性幻覺症狀。然而醫師也坦言，精神病患者在發作期間仍可能具備正常溝通與計畫的能力。若謀殺罪名成立，琳賽將面臨終身監禁且不得假釋；若因精神失常獲判無罪，則將被送往州立精神醫療機構接受強制治療。

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產後憂鬱 精神疾病 殺人

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