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夏季甲子園在即 首度採用女裁判與影像輔助判決

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本夏季甲子園將在明天開幕，這屆賽事將有女裁判執法，以及使用影像輔助判決，為歷來首見。許多傳統強隊如大阪桐蔭與智弁學園，並未挺進這屆夏季甲子園。

日本第108屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）明天即將開幕，日本各地共49支隊伍將爭取優勝錦旗。

「每日新聞」報導，日本高中棒球的裁判，迄今以男性為主，不過隨著許多國際賽事紛紛出現女性裁判的身影，加上日本高中棒球聯盟（簡稱高野聯）希望招募多元人才，過去一段時間持續實施研習等，接著在今年夏季甲子園啟用女性裁判。

其中一女裁判松本京子的正職工作是醫院的事務人員，她目前47歲，表示「我的目標一直都是甲子園。希望能帶給他人夢想，並開創新的時代。」

這屆賽事另一個亮點為影像輔助判決。

高野聯理事會去年12月認為「出於『給予球員們更正確判決』的想法，應優先於全國大會實施」，從而敲定引進方針。此外，這也是為了因應社群媒體普及後，日益嚴重的網路誹謗與中傷問題。

日本職棒從2010年起引進影像輔助判定全壘打，接著在2018年起實施「挑戰制度」，開放總教練挑戰有異議的判決。部分業餘賽事以及去年春天的東京六大學聯盟賽事，也已經採用影像輔助判決。

不過，日本高中棒球受限於部分場地沒有充分的人力與物力，因此高野聯決定先從軟體與硬體方面無虞的全國賽事開始應用，以累積相關經驗。

日本電視台（Nippon TV）報導，代表沖繩地區的沖繩尚學高中，是這屆賽事的衛冕冠軍。

而今年春季甲子園冠軍大阪府大阪桐蔭高中（大阪桐蔭），以及亞軍奈良縣智弁學園，還有其他傳統強隊如愛知縣的中京大中京高中、千葉縣的專修大學松戶高中，先前已在地區的選拔賽被淘汰，無緣挺進這屆夏季甲子園。

甲子園 裁判 女性

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