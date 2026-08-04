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強震劇痛未平！ 美國重啟委內瑞拉移民遣返航班引發人權爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
在委內瑞拉六月底遭遇強烈地震重創後，美國於八月三日正式重啟對該國的移民遣返航班。圖／AI生成
在委內瑞拉六月底遭遇強烈地震重創後，美國於八月三日正式重啟對該國的移民遣返航班。圖／AI生成

委內瑞拉六月底遭遇強烈地震重創後，美國於八月三日正式重啟對該國的移民遣返航班。一架載有147名委內瑞拉籍非法移民的包機自邁阿密起飛，順利降落於委國東部的巴塞隆納市。這是自強震導致逾六千人喪生、數萬人流離失所以來，美國首次恢復對委內瑞拉的強制遣返行動，隨即引發人權團體與國際社會的強烈質疑。

根據CNN紐約時報的報導，回顧今年六月二十四日，美國一架載有146名委內瑞拉人的遣返航班降落後僅八小時，當地便接連爆發規模7以上的強烈地震。當時多數剛抵達的遣返者被安置於拉瓜伊拉（La Guaira）的一處政府設施中，該建築因地震劇烈搖晃而塌陷，導致數十名遣返者不幸被埋身亡。

事發至今，美委兩國政府皆未公開完整乘客名單或提供官方確切死傷數據，許多家屬只能在安全部隊的威脅恐嚇下，獨自在殘破的醫院與太平間尋找親人下落。

儘管委內瑞拉目前正面臨重建困境，經濟損害預估達國內生產總值的6%，美國仍強硬重申打擊非法移民的立場。自美方於去年終止對數十萬委國人的「臨時保護身份」（TPS），並於今年初對委國政局進行干預後，兩國便達成了擴大遣返的協議。雖然委內瑞拉官方將此次遣返宣傳為「尊嚴歸國」的家庭團聚，但人權組織「拉丁美洲華盛頓辦公室」（WOLA）嚴正警告，在未釐清上次塌樓悲劇真相且缺乏完善安置保障前，冒然重啟遣返極具危險性，恐讓更多弱勢移民再次面臨不可預測的安全風險。

委內瑞拉 地震 移民

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