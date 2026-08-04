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火箭殘骸8/5撞月球 估揚起百萬公斤碎屑留隕石坑

中央社／ 渥太華3日綜合外電報導

美國太空探索科技公司一件廢棄火箭殘骸預計明天撞擊月球。威力相當於3噸TNT炸藥的這次撞擊可能產生瞬間閃光，揚起逾100萬公斤碎屑，並且留下直徑20至30公尺大的隕石坑。

這次撞擊主角是太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭的第2節。這枚火箭曾經運載美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈一號」（Ghost-1）登月器和日本ispace公司的白兔-R任務2（Hakuto-R Mission 2）「強韌號」（Resilience）登月器，於去年1月發射升空。

撞擊月球表面不在原先規劃之中，但是火箭第2節後來便漂浮在太空中，SpaceX也無法阻止其撞向月表。

加拿大廣播公司（CBC）報導，自從發射以來便持續追蹤這枚火箭的獨立天文學家葛瑞（Bill Gray）去年9月發現這件殘骸將於今年8月5日與月球擦身而過。在精確計算軌道數據之後，他意識到這次不僅是接近，而是直接撞擊。

葛瑞說：「大約（今年）3月的時候，這件事就變成，『對，這一定會發生，我們只需要弄清楚確切時間和地點』。」

撞擊將於北美東部時間5日凌晨2時34分32.9秒（台灣時間5日下午2時34分32.9秒）發生。最佳觀測地點是加拿大中部、東部以及美國，還有加勒比海和南美部分地區，屆時月球位於理想仰角。

這件殘骸以約每秒2.43公里速度撞擊被太陽部分照亮的月球正面西側、愛因斯坦隕石坑（EinsteinCrater）附近時，預計會向太空揚起岩石與塵埃。天文學家估計，飛揚的碎屑重量可能超過100萬公斤，多數碎片最終會落回月表。

美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos NationalLaboratory）天文學家費南度（Ben Fernando）說：「可以嘗試觀測的有兩點：一是爆發出的岩塵柱，二是閃光。坦白說，我認為看到閃光會比較困難，因為撞擊點在明亮的月球日照面，而且時間極短。」

英國「獨立報」（Independent）報導，撞擊發生時火箭將以相當於3噸TNT炸藥的威力衝擊月球，導致月表出現一個大坑，並將月球碎片拋灑至空中。撞擊後留下的隕石坑預計直徑約27公尺、5公尺深。

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