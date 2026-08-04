快訊

日本2026防衛白皮書598頁創紀錄！示警中俄朝聯動 指北京恐1招鎖台

S.H.E遭爆明年合體大巨蛋開唱 Hebe「3字」回應給答案

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

聽新聞
0:00 / 0:00

紐澤西州移民收容所發生第二起死亡案！ 爭議設施遭痛批缺乏監管

聯合新聞網／ 綜合報導
美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。示意圖 /ingimage
美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。示意圖 /ingimage

美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。美國移民及海關執法局（ICE）發布聲明證實，一名來自薩爾瓦多的41歲非法移民洛佩斯-科爾內霍（Edwin Lopez-Cornejo）於周末因突發醫療緊急狀況送醫，最終在紐瓦克的大學醫院被宣告不治。

根據CNN紐約時報的報導，這是該私人營運收容所自去年五月重新啟用以來，短短八個月內發生的第二起收容者死亡事件，隨即在當地引發強烈反彈與關閉收容所的聲浪。

死亡的洛佩斯-科爾內霍過去曾因非法入境遭驅逐出境，今年六月中旬於紐澤西州再次被捕並關押至德蘭尼大樓等待遣返。他的母親悲痛表示，兒子生前患有糖尿病並持續服藥，在事發前一天通話時曾提及身體不適，甚至出現臉部與手部失去知覺的狀況。儘管ICE強調收容所提供完善的醫療服務並於第一時間撥打911救治，且承諾確保人道安全的環境，但其官方說法未能平息公眾質疑。

這起事件讓早已爭議纏身的德蘭尼大樓再次成為輿論焦點。該設施曾爆出醫療缺失、飲食條件惡劣等醜聞，數月前更引發收容人絕食抗議與示威衝突。紐瓦克市長與紐澤西州長等政要皆表達深切痛心，強烈譴責該設施長期缺乏透明度與監管，並重申應立即將其關閉。目前紐澤西州政府與國會代表正介入調查事實真相，而人權團體亦要求聯邦政府對此類頻繁發生的扣留者死亡案給出交代。

移民 死亡

相關新聞

強震劇痛未平！ 美國重啟委內瑞拉移民遣返航班引發人權爭議

在委內瑞拉六月底遭遇強烈地震重創後，美國於八月三日正式重啟對該國的移民遣返航班。一架載有147名委內瑞拉籍非法移民的包機自邁阿密起飛，順利降落於委國東部的巴塞隆納市。

紐澤西州移民收容所發生第二起死亡案！ 爭議設施遭痛批缺乏監管

美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。美國移民及海關執法局（ICE）發布聲明證實，一名來自薩爾瓦多的41歲非法移民洛佩斯-科爾內霍（Edwin Lopez-Cornejo）於周末因突發醫療緊急狀況送醫，最終在紐瓦克的大學醫院被宣告不治。

網紅極限挑戰引發救援危機！ 馬來西亞重拳管制高風險登山

隨著社群媒體推波助瀾，追求快速攻頂與拍攝吸睛內容的「極限登山」在馬來西亞蔚為風潮，卻也導致搜救案件急劇增加。

有「不是X而是Y」就露餡！如何分辨哪些是AI寫的英文文章

AI寫作如今無所不在，但有些習慣可讓人辨識出這是出自AI。英國經濟學人藉由交叉比對AI文章、自家文章、還有CNN、紐時、華郵的新聞，以及1950年至2022年間出版的暢銷小說，找出AI生成英文文章的特徵。

紐約疑似爆發罕見「兔熱病」！ 專家揭露感染途徑與預防關鍵

美國紐約州長島蘇福克郡衛生局近日通報，當地發現至少三例罕見且嚴重的「兔熱病」（又稱兔瘟）疑似病例。由於確認診斷需要結合特定的臨床症狀與嚴謹的實驗室檢測，相關檢驗結果預計需要數周時間才能正式出爐。這項通報引起了當地衛生部門的密切關注，並隨即向民眾發出預防警訊。

65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

日本一對65歲夫妻退休後，原本打算靠每月25萬日圓（約新台幣5.1萬元）年金，搭配2400萬日圓（約新台幣490萬元）存款，享受旅行、外食的退休生活。沒想到，兩人結束一趟溫泉旅行返家後，一開門竟看見85歲母親帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓夫妻倆當場愣住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。