紐澤西州移民收容所發生第二起死亡案！ 爭議設施遭痛批缺乏監管

美國紐澤西州紐瓦克（Newark）德蘭尼大樓（Delaney Hall）移民收容所近日再度傳出死亡悲劇。美國移民及海關執法局（ICE）發布聲明證實，一名來自薩爾瓦多的41歲非法移民洛佩斯-科爾內霍（Edwin Lopez-Cornejo）於周末因突發醫療緊急狀況送醫，最終在紐瓦克的大學醫院被宣告不治。

根據CNN和紐約時報的報導，這是該私人營運收容所自去年五月重新啟用以來，短短八個月內發生的第二起收容者死亡事件，隨即在當地引發強烈反彈與關閉收容所的聲浪。

死亡的洛佩斯-科爾內霍過去曾因非法入境遭驅逐出境，今年六月中旬於紐澤西州再次被捕並關押至德蘭尼大樓等待遣返。他的母親悲痛表示，兒子生前患有糖尿病並持續服藥，在事發前一天通話時曾提及身體不適，甚至出現臉部與手部失去知覺的狀況。儘管ICE強調收容所提供完善的醫療服務並於第一時間撥打911救治，且承諾確保人道安全的環境，但其官方說法未能平息公眾質疑。

這起事件讓早已爭議纏身的德蘭尼大樓再次成為輿論焦點。該設施曾爆出醫療缺失、飲食條件惡劣等醜聞，數月前更引發收容人絕食抗議與示威衝突。紐瓦克市長與紐澤西州長等政要皆表達深切痛心，強烈譴責該設施長期缺乏透明度與監管，並重申應立即將其關閉。目前紐澤西州政府與國會代表正介入調查事實真相，而人權團體亦要求聯邦政府對此類頻繁發生的扣留者死亡案給出交代。