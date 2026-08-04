華盛頓州野火肆虐逾6萬人撤離 警方逮捕縱火嫌犯

美國華盛頓州斯波坎（Spokane）周邊3場野火持續延燒，逾6萬人被迫撤離家園。其中規模最大的「舊步道」（Old Trails）大火疑似遭人縱火，當局3日宣布逮捕1名37歲男子，消防人員則持續全力控制火勢。

法新社報導，在乾旱與高溫助長下，野火席捲斯波坎，燒毀數千英畝土地，數百棟建築化為灰燼，許多撤離居民仍在等待返家通知。

斯波坎郡警長諾威爾斯（John Nowels）3日晚間表示，37歲男子法里納齊（Aaron Farinacci）涉嫌縱火引發舊步道野火，已依一級縱火罪遭羈押，保釋金為100萬美元。警方指出，有目擊者看見他跪在起火地點附近的草地上。

諾威爾斯指出，法里納齊1日曾在起火地點附近遭警方暫時扣留，隨後獲釋，之後警方進一步調查並再度拘捕他。他另有一項過失殺人前科。

他說：「我們認為他是用火柴或打火機縱火。當時搜身發現他持有防水火柴與丁烷打火機」，但目前沒有證據顯示法里納齊與當地另外2場大火有關。

當局表示，空拍影像顯示，自上週末火勢爆發以來，已有約700至1110棟建築物遭焚毀。

根據聯邦跨部門野火資訊系統InciWeb資料，斯波坎地區的3場野火已燒毀8026英畝（約3248公頃）土地。消防人員利用氣溫下降、濕度提高及濃煙等有利條件，對其中2場野火的控制取得「重大進展」。

氣象預報顯示，4日氣溫將略微下降，但這波較涼爽天氣預料只是短暫現象，5日起氣溫將再度回升，最高氣溫將達攝氏35度左右。

地方官員表示，目前尚無人員傷亡通報。但諾威爾斯表示，當局正設法聯繫14名暫時無法透過手機取得聯絡的人員，目前尚未將他們列為失蹤人口。

他說：「我們估計最多可能有6萬5000人必須撤離。考量到這樣的規模，能在數小時內將民眾撤離，實在相當不容易。」

斯波坎市長布朗（Lisa Brown）表示，當局正逐街逐戶勘查災損及是否有復燃風險，目前仍無法確定居民何時可以返家，「可能還需要數週時間，這取決於你住家的位置」。

華盛頓州州長佛格森（Bob Ferguson）表示，「從歷史角度來看，這可能是斯波坎史上最嚴重的天然災害。」

佛格森已於8月1日宣布全州進入緊急狀態，並稱乾旱及高溫使野火災情更加惡化。