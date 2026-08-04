網紅極限挑戰引發救援危機！ 馬來西亞重拳管制高風險登山

隨著社群媒體推波助瀾，追求快速攻頂與拍攝吸睛內容的「極限健行」在馬來西亞蔚為風潮，卻也導致搜救案件急劇增加。

根據CNN和南華早報的報導，近年來許多山友受網路趨勢影響，偏好挑戰將原本需時數天行程縮短至單日的「壓縮健行」（Compressed hikes）。部分網紅甚至為了拍攝宛如專業越野跑者的影片，僅攜帶極簡裝備便貿然入山。山岳嚮導指出，行程大幅壓縮代表容錯率極低，裝備不足更容易導致迷途、極度疲憊或高山症。官方數據顯示，僅在今年前五個月，消防救援局就接獲52起森林迷途案、涉及114人，數量已超過去年總案量的一半；而近五年間，登山事故更已奪走63條人命。

為遏止這股歪風並降低龐大的搜救成本，馬來西亞自然資源及環境永續發展部（NRES）近日宣布大動作強化登山管理，於全國189處高風險山域實施「強制配置合格嚮導」制度，並同步導入嚴格的登前健康審查機制。

為了從源頭預防意外，馬來西亞政府祭出多項新規，包括要求登山者提交健康聲明、病史審查與保險證明，更將嚴格評估高山症風險。此外，霹靂州森林局及國家公園局已全面禁止在部分高風險區域進行「壓縮健行」活動。官方目前也已培訓逾二千名的在地嚮導，並著手建立全國數位登山日誌系統，結合衛星遙測技術與GPS設備，期盼在意外發生時能以最快速度進行救援，切實保障登山者生命安全。