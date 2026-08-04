泰女帶4歲孩搭機醒來驚見褲子沾精液 鄰座男哭著認罪「跪地求饒」

一名泰國女子近日在社群平台發文控訴，搭乘杜拜航空（Flydubai）返國班機時，竟遭鄰座巴基斯坦籍男子涉嫌性騷擾及猥褻。她表示，自己當時服用安眠藥調整時差，與4歲女兒熟睡中，直到飛機即將降落前驚醒，才發現褲子上竟沾有疑似精液，嚇得立刻向空服員求助，並堅持提告、不願和解。

泰國媒體《MGR Online》報導，事件發生在一架飛往泰國的杜拜航空班機。女子表示，自己坐在32A座位，涉嫌犯案的30歲巴基斯坦籍男子則坐在一旁的32C。起飛後，她就察覺對方舉止怪異，不僅將手搭在她的座椅附近，還多次伸手觸碰前方螢幕，讓她感到不太自在。

女子表示，自己之後服用安眠藥調整時差，並陪著4歲女兒一起睡著。睡夢中，她隱約感覺有人觸摸自己的臀部，還覺得褲子有濕濕的感覺。直到飛機準備降落時，她才發現褲子臀部位置留有疑似精液痕跡，隨即向機組人員反映。

空服員到場了解後，該名男子當場承認犯行，並跪地哭著向女子道歉。不過，女子拒絕接受和解，要求依法處理。班機抵達泰國廊曼機場後，警方立即登機將男子帶回偵辦。

事後，女子已向警方正式報案，要求追究對方刑事責任，同時也將自己的經歷公開，希望提醒其他旅客，搭機時若需休息或睡覺，務必提高警覺，尤其是與陌生乘客鄰座時，更應留意周遭狀況，以保障自身安全。