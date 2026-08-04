65歲夫妻爽玩溫泉返家！一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

日本一對65歲夫妻退休後，原本打算靠每月25萬日圓（約新台幣5.1萬元）年金，搭配2400萬日圓（約新台幣490萬元）存款，享受旅行、外食的退休生活。沒想到，兩人結束一趟溫泉旅行返家後，一開門竟看見85歲母親帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓夫妻倆當場愣住。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，65歲男子和夫（化名）日前剛結束再雇用工作，與同齡妻子由美（化名）完成退休後第一趟2天1夜溫泉旅行。夫妻倆認為，雖然收入不算優渥，但房貸早已繳清，加上有2400萬日圓（約新台幣490萬元）存款，未來只要偶爾旅遊、享受美食，就能安穩度過退休生活。

然而，當兩人返家時，卻發現家中燈火通明，玄關還放著3個陌生的大旅行袋。走進客廳後，竟看到85歲母親房子（化名）早已坐在裡面，還若無其事地說：「你們回來啦，比我想像中晚呢。」

和夫震驚詢問母親為何突然出現，沒想到對方竟平靜表示：「從今天開始讓我住這裡吧，我一個人已經撐不下去了。」原來，房子近幾個月已多次跌倒，連買菜都成了困難，冰箱幾乎空空如也，只能拜託鄰居代買便當。她擔心兒子反對，因此趁夫妻倆外出旅行時，請鄰居幫忙搬行李，自己搭計程車直接搬進兒子家。

夫妻倆雖然家中還有孩子搬出去後留下的空房，但由美坦言，有空房不代表就有能力照顧長輩。未來誰負責煮飯、陪同就醫、照顧生活起居，都不是一句「一起住」就能解決，更何況她自己也有需要照顧的高齡母親。

隔週，和夫回到母親原本的住處查看，才發現屋內堆滿未拆信件、過期食品，浴室還放著防跌椅，母親甚至早已無法上下樓，只能睡在一樓客廳。他這才驚覺，母親過去一直說「自己還可以」，其實早已是在硬撐。

最後，夫妻倆並未立刻答應接手照顧，而是向當地高齡服務單位尋求協助，替母親申請長照認定，並規劃送餐、日間照顧等服務。同時也約定，若未來同住，生活費將由母親的年金共同負擔，必要時也不排除入住照護機構，希望在照顧親人與維持夫妻退休生活之間，找到最適合的平衡。