紐約疑似爆發罕見「兔熱病」！ 專家揭露感染途徑與預防關鍵

美國紐約州長島蘇福克郡衛生局近日通報，當地發現至少三例罕見且嚴重的「兔熱病」（又稱兔瘟）疑似病例。由於確認診斷需要結合特定的臨床症狀與嚴謹的實驗室檢測，相關檢驗結果預計需要數周時間才能正式出爐。這項通報引起了當地衛生部門的密切關注，並隨即向民眾發出預防警訊。

根據CNN和ABC報導，兔熱病是由土拉弗朗西斯菌引起的罕見傳染病，主要透過美洲犬蜱、 孤星蜱或是曾吸食染病野兔、鼠類等哺乳動物血液的鹿蠅叮咬傳播。除了昆蟲叮咬外，人類若在處理獵物時直接接觸染病動物組織、食用未徹底煮熟的野兔肉、飲用受污染的水源，甚至在割草或清理戶外環境時吸入帶菌粉塵，都有可能不幸感染。不過衛生專家強調，這種疾病並不會在人與人之間傳播。根據美國疾管署統計，全美每年確診病例通常少於二百例，且多集中在每年的五月至九月之間。

感染兔熱病後的潛伏期通常為三至五天，但最長可達二十一天。發病初期常出現類似重感冒的症狀，包括突發性發燒、畏寒、頭痛及全身酸痛。依據感染途徑的不同，患者也會出現相應的特色症狀，例如經由叮咬感染者，咬傷處常會形成大面積潰瘍並伴隨鄰近淋巴結腫大；若接觸到眼部或口腔，則可能引發結膜炎、咽喉潰瘍或頸部淋巴腫脹；而最嚴重的吸入性感染則會引發咳嗽、胸痛與呼吸困難等肺部病變。若未及時治療，細菌甚至可能侵入血液引發敗血症，危及生命。

幸運的是，兔熱病如今已能透過鏈黴素或慶大黴素等常見抗生素獲得有效治療。雖然過去曾有針對實驗室人員研發的疫苗，但目前仍處於監管機構審查階段，尚未普及供一般大眾施打。衛生部門建議民眾在戶外活動時應穿著淺色長袖長褲與包鞋，並塗抹含有有效成分的防蚊液；處理野生動物時則須配戴手套並將肉品徹底煮熟。返家後務必進行全身檢查，若發現蜱蟲附著，應使用尖頭鑷子夾住其頭部穩定向上拉出，並以酒精消毒傷口。若在三十日內出現發燒或皮疹等症狀，應儘速就醫診療。