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日79歲婦年金僅1.6萬生活卻超寬裕 女兒一翻存摺愣：秘密收入月領7萬

聯合新聞網／ 綜合報導
79歲日本婦人每月只領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，卻依然過得相當寬裕。直到女兒意外翻到一本存摺，才發現母親竟有「秘密收入」。圖／AI生成
79歲日本婦人每月只領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，卻依然過得相當寬裕。直到女兒意外翻到一本存摺，才發現母親竟有「秘密收入」。圖／AI生成

79歲日本婦人每月只領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，卻依然過得相當寬裕，不僅換了熱水器，每年還會和朋友泡溫泉旅行，甚至經常搶著替女兒買單。直到女兒意外翻到一本存摺，才發現母親口中的「秘密收入」，每月竟高達34萬日圓（約新台幣6.9萬元）。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，79歲婦人紀子（化名）丈夫過世後獨居10多年，每月年金約8萬日圓（約新台幣1.6萬元）。雖然沒有房租負擔，但仍需支付房屋稅、生活費等開銷。然而，女兒智惠（化名）一直覺得奇怪，母親明明年金不高，生活卻過得比許多退休長輩更從容。

直到有一天，紀子在家中跌倒，暫時住到女兒家休養。智惠回老家幫忙整理帳單時，意外在抽屜裡發現一本陌生銀行的存摺，只見每月底都有多筆匯款入帳，金額合計超過30萬日圓（約新台幣6.1萬元），讓她一度懷疑母親是不是誤入詐騙。

沒想到，紀子只是笑著說：「被妳發現了，我有一筆秘密收入。」原來，這些錢來自丈夫生前購入的一棟四戶出租公寓，目前全數出租，每月租金收入約31萬日圓（約新台幣6.3萬元），扣除管理費、公共支出及修繕準備金後，平均每月仍可實拿約27萬日圓（約新台幣5.5萬元）。

除此之外，紀子還將丈夫留下的股票重新配置，在專業人士協助下分散投資股票與基金，近一年股息、配息合計約84萬日圓（約新台幣17.2萬元），平均每月約7萬日圓（約新台幣1.4萬元）。兩項收入合計，稅前每月約有34萬日圓（約新台幣6.9萬元）。

當女兒追問為何多年來都不願透露時，紀子坦言：「如果告訴你們，說不定會被依賴；而且我也不希望大家以為我什麼都不懂，就一直對我的財產指手畫腳。」她也強調，租金收入並非穩賺不賠，房屋若遇到大規模修繕，一次就可能花掉180萬日圓（約新台幣36.8萬元），股票配息也可能因市場波動而減少，因此自己始終維持節儉生活，把多數收入留作修繕及未來長照準備。

如今，紀子已將出租物件、證券帳戶及相關資料整理成冊交給子女，希望未來能順利交接。她認為，退休後真正重要的不是每月能領多少年金，而是懂得管理資產，並提前規劃未來，才能讓自己與家人都更安心。

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