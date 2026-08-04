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日74歲嬤掏61萬元養女兒一家！拒再給錢後 外孫一句話讓她心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名74歲婦人長期資助女兒一家，後來她拒絕繼續給錢後，雙方關係逐漸凍僵，孫子甚至直接對她說：「奶奶，我不會再去了。」圖／AI生成
日本一名74歲婦人長期資助女兒一家，後來她拒絕繼續給錢後，雙方關係逐漸凍僵，孫子甚至直接對她說：「奶奶，我不會再去了。」圖／AI生成

日本一名74歲婦人每月靠22萬日圓（約新台幣4.5萬元）年金生活，另有1600萬日圓（約新台幣327萬元）存款，原本經濟無虞，卻因長期資助女兒一家，數年來陸續拿出近300萬日圓（約新台幣61萬元）。直到她拒絕繼續給錢，女兒一家竟不再上門，孫子甚至直接說：「奶奶，我不會再去了。」讓她心碎不已。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，74歲婦人真由美（化名）喪偶後獨居，生活沒有太大經濟壓力。住在車程約30分鐘外的45歲長女理惠（化名）一家，因房貸、孩子補習等開銷沉重，經濟一直不寬裕，時常向真由美伸手要錢。

每逢女兒一家來訪，真由美都會準備孫子愛吃的零食、飲料，中午訂壽司，晚上再帶全家到燒肉店聚餐。起初，她只是在生日、入學等節日包幾萬日圓（約新台幣數千元）紅包，但之後女兒開始以熱水器故障、汽車驗車費不足等理由借錢，每次開口就是5萬日圓（約新台幣1萬元）、10萬日圓（約新台幣2萬元），幾年下來，累積援助金額已逼近300萬日圓（約新台幣61萬元）。

然而，真由美檢視家計後才驚覺，雖然自己的年金高於日本平均，但扣除管理費、修繕基金及日常開銷，再加上資助女兒一家與聚餐費，每年仍須從存款提領超過100萬日圓（約新台幣20萬元），長久下來恐怕難以支應自己的退休生活。

後來，女兒又向真由美要求30萬日圓（約新台幣6.1萬元），表示想替孩子做牙齒矯正。真由美詢問治療內容與費用細節，卻未獲得清楚說明，最後首次堅決拒絕：「以前給的已經夠多了，以後你們自己負擔吧，我不能再給錢了。」沒想到從那之後，女兒一家再也沒有來訪，連她主動邀約，也只得到一句「有其他安排」。

約兩個月後，真由美偶然接到孫子的電話，對方脫口而出：「媽媽說，以後不去奶奶家了。奶奶，我不會再去了。」這句話讓真由美一度想匯30萬日圓過去，只為了再次見到孫子，但最後還是打消念頭，因為她害怕分不清家人究竟是來探望她，還是為了拿錢。

真由美後來開始參加地方高齡者交流活動，也決定不再靠金錢維繫親情。如今她仍會在孫子生日寄卡片祝福，但不再附上現金。她感嘆，雖然週末變得安靜，偶爾仍會覺得門鈴似乎響起，但若一段關係只能靠金錢維持，就不能成為晚年真正的依靠。

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