破紀錄熱浪「烤」驗韓國 今夏已16人高溫喪生

韓國經歷一波酷暑之際，內政部今天表示，今夏全國已有16人因高溫死亡。

法新社報導，韓國內政部聲明指出，5月15日至8月2日這段期間，全韓有2025人因高溫相關疾病送醫，其中16人喪命。

韓國過去一週連3度刷新高溫紀錄，最新一次是在本月2日，東南部城市梁山（Yangsan）氣溫飆升至攝氏42.5度，創下歷史新高。

首爾全市今天發布最高等級的「嚴重熱浪警報」，氣象單位預測氣溫將再次逼近攝氏40度。

氣象廳今天也在聲明中說：「預計將出現極端且足以威脅生命安全的高溫。」