羽田機場再傳飛安驚魂 ANA客機險撞國家飛行檢查機

今天上午日本時間5時44分左右，東京羽田機場附近一架正準備降落的全日空客機與一架被稱為「白博士」的國家飛行檢查機距離異常接近，所幸「空中防撞系統」及時啟動化解危機。

「朝日新聞」報導，全日空（ANA）表示，當時正在準備降落的是從上海飛往羽田的NH968航班，機上載有機組員與乘客共197人。該班機原定於今天上午5時45分抵達，在進場準備降落C跑道時，「空中防撞系統」（TCAS﹚突然啟動發出警報。

ANA機師隨即重飛並爬升高度，成功避免碰撞。該班機最終於上午6時10分安全著陸，機上人員均未受傷。目前ANA已向國土交通省通報此事。

國土交通省指出，該架飛行檢查機自D跑道起飛後旋回，路徑剛好橫切ANA客機的進場航線。除此之外，飛行檢查機本身的「空中防撞系統」當時疑似未啟動，詳細原因仍在調查中。

飛行檢查機由國土交通省負責營運，主要從上空確認攸關飛行安全的無線電設施及燈光等系統是否正常運作。由於該機透過實際飛行來檢測無線電與雷達設施的功能，日本政府將其命名為「白博士」。

羽田機場C跑道在2024年1月也曾發生飛機相撞事故。當時日本海上保安廳（相當於海巡署）一架飛機在C跑道上與一架降落中的日本航空（Japan Airlines,JAL）客機相撞，造成2架飛機起火燃燒。

其中，載著6人的海保機僅機長1人生還；而日航客機全員倖免於難。