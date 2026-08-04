巴拿馬民眾上街示威 抗議運河建新水庫計畫

國際知名登山家普爾加（Nirmal Purja）於布洛德峰攀登時遭遇雪崩離世，他曾於2019年以189天的時間，創下最快完攀全球14座超過8000公尺高山的紀錄，並在高山攀登界一舉成名。然而近年普爾加也面臨違反登山法規、性騷擾等指控，最終留下了輝煌而帶有爭議的一生。

2026-08-04 12:12