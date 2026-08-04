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巴拿馬民眾上街示威 抗議運河建新水庫計畫
約300名抗議人士今天在巴拿馬首都巴拿馬市（Panama City）示威，反對巴拿馬運河（Panama Canal）興建新水庫計畫；這項工程將使多個社區居民被迫搬遷。
法新社報導，巴拿馬運河管理局（Panama CanalAuthority）計劃在運河航道西側的印地歐河（IndioRiver）興建一座新水庫，以確保運河水源供應穩定，並避免乾旱影響營運。目前，巴拿馬運河主要依靠人工湖蓄水維持運作。
這項工程將影響約2000名居民，搬遷作業預計明年展開。
示威領袖桑傑士（Maricel Sanchez）在最高法院外宣讀受影響社區的聲明：「無論生死，他們都別想把我們趕走。」
首波搬遷預計從查格雷斯埃爾利蒙鎮（El Limón deChagres）開始，當地預計率先進行水庫前期工程。此外，為配合施工，社區墓園也須關閉。
律師桑坦德（Tristan Santander）告訴記者，已向法院提出訴訟，要求撤銷政府批准遷葬的行政命令。
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