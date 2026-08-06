日本政府推動也沒用！東京解禁短褲掀「腿毛騷擾」爭議 職場服儀陷雙標

全球熱浪加劇，日本2025年夏季均溫創1898年以來新高，官方甚至新增「酷暑日」示警40°C以上高溫。東京都今年4月推動「Tokyo Cool Biz」，開放公務員穿短褲、T恤與運動鞋上班，盼降低中暑風險，卻意外引爆「腿毛騷擾」與職場服儀性別雙重標準爭議。

2005年，時任日本首相小泉純一郎與當時的環境大臣、現任東京都知事小池百合子，共同推動「Cool Biz」（清涼商務）節能運動。為減少碳排，當時日本政府將5月至9月辦公室空調設定為28°C，並鼓勵公務員脫下西裝外套、解開領帶，改穿短袖襯衫，減輕悶熱對工作效率的影響，小泉更親自穿著輕便服飾出席公開場合，示範如何兼顧涼爽與得體。

2011年東日本大震災引發全國電力短缺，日本政府進一步推出「Super Cool Biz」，將Polo衫與運動鞋納入公務服儀。如今，氣候危機加劇，當年的改革推手小池百合子再度推動服儀鬆綁。她直言：「我們已經逐漸沒有衣服可以脫了，現在只能穿短褲了。」也正式宣告日本公務服儀邁入「短褲時代」。

抗暑服儀爆雙標？男性穿短褲引發「腿毛騷擾」

然而，這項讓上班族能夠減少熱中暑的政策，卻在職場引發爭議。

近期日本出現新興詞彙「スネハラ」（Sunehara，意指「腿毛騷擾」），形容女性在辦公室看見男同事裸露雙腿與濃密體毛時產生的不適。

不動產經紀人小池幸惠接受《BBC》訪問時表示，她支持脫掉領帶與外套，但在嚴肅的專業場合穿短褲仍過於隨意，甚至帶有「放假天」的散漫感，「而且在辦公室裡，男性的腿毛看起來很不整潔。」

這項爭議也凸顯職場服儀的性別落差，當男性可以露腿消暑，女性卻仍受傳統規範束縛，酷暑中得穿著不透氣的絲襪、長裙，部分職場甚至要求穿高跟鞋，延續日本女性反對強制高跟鞋的「#KuToo」爭議，形成明顯雙重標準。

連鎖醫美品牌「大猩猩診所」（Gorilla Clinic）在今年6月調查顯示，53.5%受訪者反對夏季穿短褲上班，支持者占46.5%，主要疑慮集中於身材與體毛觀感，女性反對比例也高於男性。社交壓力促使不少男性上班族尋求雷射除毛。

大猩猩診所董事船津明史指出，近期男性求診人數增加，許多人認為保持腿部清爽整潔，已成為「清涼商務時代」的基本職場禮貌。

「我們希望在酷熱天氣下，為大家提供更多穿衣選擇，而不是規定他們應該穿甚麼。只要工作服飾不會令人感到冒犯，就不應該有問題。」面對爭議，東京都環境局氣候變遷對策部區域能源課長渡邊升向《BBC》澄清。

熱爆也不准穿短褲？英國校長叫男學生穿裙子

這項爭議在2018年夏天，英國牛津郡奇爾特恩邊緣中學（Chiltern Edge School）也曾爆發制服爭議。

根據外媒綜合報導，當時，新任校長葛林（Moira Green）為扭轉學校先前遭英國教育標準局評為「不足」的形象，推行嚴格管理，要求學生即使在炎夏仍須穿西裝外套與長褲。

家長文斯波帝厄斯（Alastair Vince-Porteous）因兒子不堪高溫，提議改穿剪裁正式的灰色夏季短褲，卻被校方以「不夠正式，也不屬於制服」為由拒絕。

「很遺憾我們不能成熟點來看待這件事，我們又不是要求學校讓孩子穿蛋糕短裙上學，只不過是一件訂製短褲，這又沒什麼大不了的。」他憤怒表示。

依據英國2010年《平等法案》，學校須保障跨性別學生，並逐步推動性別中立制服。校方因此提出折衷方案：男學生若無法忍受長褲，可以比照女學生穿制服裙上學，立即引發社會譁然。

類似不滿早已在英國各地累積。艾克希特（Exeter）的ISCA公學就曾有男學生集體穿裙到校，抗議學校允許女教師與女學生穿涼爽裙裝，卻要求男學生只能穿長褲、皮鞋的雙重標準。

職場中暑死亡風險高5倍，日本提出防中暑4大關鍵

但服儀鬆綁背後，更重要是反映高溫已成為不可忽視的職業安全問題，日本厚生勞動省勞動基準局安全衛生部勞動衛生課高松達朗在「職場熱中症對策強化」報告中警告，中暑造成重症死亡的風險，是其他職場災害的5至6倍。

厚勞省最新統計顯示，日本職場中暑死傷人數持續攀升，死亡人數已連續三年超過30人，死傷人數也連續兩年突破1100人。2019至2023年間，以建設業災情最嚴重，占21%，其次為製造業20%、運送業14%及警備業10%；約7成死亡案例發生於戶外，更有近8成與忽視初期症狀、延誤處置有關。

為降低風險，日本厚勞省與地方政府推動「STOP！熱中症 酷樂工作運動」，要求企業落實四項措施如下：

★落實暑熱順化：人體通常需數天至兩週才能適應高溫，企業應在梅雨季結束、氣溫快速升高時，循序安排耐熱訓練並調整工作強度。

★掌握暑熱指數（WBGT）：除氣溫外，還須綜合濕度與輻射熱。當WBGT達警戒值，應縮短連續作業時間、增加休息，並在工作場所附近設置空調或遮陰休息區。

★補充水分與鹽分：勞工不宜只喝白開水，以免體內鹽分過度稀釋，應定時補充水分與鹽分；前一日飲酒者也須留意脫水風險。

★把握急救黃金時間：若同事出現意識不清、體溫超過39°C或抽搐，應立即撥打119，並在救護車抵達前解開衣物，以自來水澆淋全身、搭配風扇快速降溫。這套「水道水散布法」，是降低重症死亡風險的關鍵。

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