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白海豚「威力極強」！日本氣象廳：估這天靠近北台灣後北轉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本氣象廳最新資料顯示，截至台灣時間4日上午11時，「白海豚」中心位於北緯25.3度、東經142.5度，約在日本小笠原群島父島南方海域，目前為大型、非常強烈颱風。圖/截自日本氣象廳官網
日本氣象廳最新資料顯示，截至台灣時間4日上午11時，「白海豚」中心位於北緯25.3度、東經142.5度，約在日本小笠原群島父島南方海域，目前為大型、非常強烈颱風。圖/截自日本氣象廳官網

日本氣象廳最新資料顯示，截至4日中午12時（台灣時間上午11時），第13號颱風白海豚」中心位於北緯25.3度、東經142.5度，約在日本小笠原群島父島南方海域，目前為大型、非常強烈颱風，正以每小時20公里速度向西移動。

最新預測路徑顯示，白海豚接近沖繩後移動速度將逐漸放慢，預計9日上午來到台灣北方海域一帶，為預測路徑中最接近北台灣的時段，之後轉向偏西北、朝中國大陸東南沿海方向移動；不過後期預報圓相當大，路徑仍有明顯不確定性。

氣象廳說明，白海豚是大型的「強烈颱風」，以日本定義來說，指中心附近最大風速達每秒44至54公尺；目前中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，暴風區半徑達220公里。

日本氣象預報士杉江勇次4日指出，白海豚颱風目前相當龐大且威力極強，黃區的強風區半徑已達560公里，未來還可能進一步擴大。

白海豚接近沖繩後預計逐漸減速，7日上午抵達那霸以東時，移動速度將降至每小時15公里，8日至9日更可能放慢至每小時不到10公里。

杉江表示，白海豚之所以預測會減速，是受到颱風北側太平洋高壓勢力消長影響，不過從沖繩附近開始的後續路徑仍存在不確定性。屆時暴風區半徑預計擴大至220公里，加上颱風移動速度不到每小時10公里，部分地區甚至可能整整2天處於暴風區內，受到長時間影響。

全日本新聞網（ANN）報導，白海豚預計4日傍晚前最接近小笠原群島，當地已陸續傳出停電及船班停航等影響。畫面可見強風，父島陸上風勢顯著增強，路旁棕櫚樹遭陣風吹得大幅傾斜；港口海面同樣受到影響，白色燈塔旁的防波堤外掀起陣陣白浪，強風吹拂下海面揚起水霧。

當地居民表示，短暫停電已反覆發生多次，「剛剛大約1、2分鐘前也停了約30秒」。小笠原村公所指出，目前父島、母島部分地區發生停電，已透過防災廣播呼籲居民提高警覺；受到大浪影響，當地定期船班也已停航。

氣象單位預測，截至5日上午，小笠原群島降雨量較多地區可能達150毫米，甚至超過當地往年整個8月一個月的雨量，提醒民眾嚴防土石災害。

白海豚 颱風

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