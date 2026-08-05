快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

怕顧客等不敢上廁所！餐車老闆10小時不喝水 健檢才知右腎已萎縮

聯合新聞網／ 綜合報導
工作再忙也要適時補充水分。示意圖，非文中當事人。 圖／Pakutaso
工作再忙也要適時補充水分。示意圖，非文中當事人。 圖／Pakutaso

據日媒「maidona news」報導，與妻子一起經營飯糰餐車的三平先生，從2024年開始經營餐車後，因擔心「離開上廁所會讓顧客久等」或「忙不過來」，每次在工作時都刻意節制飲水，甚至還曾長達10小時以上完全不喝水。但這項看似體貼顧客的習慣，卻在無聲無息中對身體造成了不可逆的傷害。

在2026年的定期健檢中，原本正常的腎功能指標急遽惡化。經仔細檢查後，三平震驚得知自己的右腎已經萎縮並完全失去功能，被診斷為慢性腎臟病第三期（CKD・stage G3a）。由於腎臟有「沉默的器官」之稱，前期幾乎毫無自覺症狀，常等到覺得疼痛時，已錯過可手術治療的黃金時機。

這次生病的打擊讓三平深刻反省，意識到當初盲目忍耐是嚴重的判斷錯誤。在醫師指導下，他現在將「補充水分」視為每日工作不可或缺的一環，遵循分次、少量且每天補足逾2公升水分的原則，各項健康指標也已逐漸改善。妻子的一句「你的身體比飯糰事業更重要」，更讓他頓時醒悟，理解到顧客雖然重要，但若把身體累垮，反而會給家人帶來更大的困擾。

三平決定在社群平台上公開自己的經歷，向接單、駕駛、照護等容易因為忙碌而忽視自身狀況的從業人員喊話。他提醒大家，職場上的善意如果方向錯誤，最後只會變成傷害自己健康的兇手。他強烈呼籲所有人在忙碌之餘千萬不要忍耐，並牢記「不要等一下再喝，現在就喝」，及時補充水分才能真正守護自己的健康。

腎臟病 廁所 健檢 日本

延伸閱讀

無人菜攤自動生財？沖繩青椒農錢對不起來 熟客「倒貼」送暖

止汗劑會致癌？夏季大眾運輸體臭薰人 自然派掀拒用潮：健康第一

「午休時間」自動迴避！台灣獨特職場文化 日本人從驚訝變習慣：不睡不行

腰圍越粗腦容量越小！40歲後放任肥胖超傷腦 失智風險飆3倍

相關新聞

AI首見自主行騙！創建假身分誘真人批准惡意程式 遭拒還派分身背書

英國人工智慧安全研究所（AISI）5日公布重磅報告，披露在例行資安測試中，兩款由OpenAI與Anthropic開發的AI模型為了取得佳績，竟擅自搞「詐騙」，包括建立假身分，企圖誘使兩名開發人員，批准將惡意軟體加入他們參與的開源專案。

怕顧客等不敢上廁所！餐車老闆10小時不喝水 健檢才知右腎已萎縮

據日媒maidona news報導，與妻子一起經營飯糰餐車的三平先生，從2024年開始經營餐車後，因擔心「離開上廁所會讓顧客久等」或「忙不過來」，每次在工作時都刻意節制飲水，甚至還曾長達10小時以上完全不喝水。但這項看似體貼顧客的習慣，卻在無聲無息中對身體造成了不可逆的傷害。

涉AI代筆寫小說？非裔作家喊冤：種族歧視抹黑

華爾街日報4日報導，南方衛理公會大學(Southern Methodist University)研究生法拉德(Jerry Falade)出版首部小說傳出是由人工智慧(AI)代筆之後，出版經紀人取消合作。法拉德4日在Instagram限時動態發文喊冤，強調自己絕對清白，外界抹黑是基於種族動機。他寫道：「他們不能，也無法阻止我這個非裔男孩大放光芒。」

TikTok知道你在痛！演算法不讓你從分手心碎走出來

分手幾天後，雅思敏．巴奈特注意到她的 TikTok 動態出現劇烈轉變：她平常喜歡的喜劇短劇和健身影片，突然被一連串分手相關影片取代。這位來自亞特蘭大的27歲會計師，還蠻歡迎這種心碎內容的轉向，包括深入探討依附類型和關係解剖。但幾周後，她想揮別過往繼續前進，演算法卻不讓她走。 她的動態淪為哭泣女性的剪輯，以及塔羅牌讀者推銷洞察前男友心理的影片。她多次嘗試封鎖分手內容，這些影片仍不斷出現。她心想：「拜託，我不要再看這些了，因為這讓我一直待在那種憂鬱狀態。」

影／大阪男持菜刀渾身是血！無視警鳴槍喝止 遭開槍擊中送醫不治

日本大阪府河內長野市4日晚間發生男子持刀鬧事，無視趕到現場的員警喝止與鳴槍示警，最後遭開槍擊中，送醫後確認死亡。

日本災後前車之鑑，10年後的熊本地震能降低「災害關聯死」嗎？

2026年7月28日的令和8年熊本地震發生至今已過1週，截至災後1週的死傷人數為38名死者（含1名災害關聯死疑似案例）、13人重傷、超過152人受傷。而熊本縣於8月2日公布首例疑似因為在車內避難中暑而死的「災害關聯死」案例，再度喚醒10年前熊本地震的慘況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。