怕顧客等不敢上廁所！餐車老闆10小時不喝水 健檢才知右腎已萎縮

據日媒「maidona news」報導，與妻子一起經營飯糰餐車的三平先生，從2024年開始經營餐車後，因擔心「離開上廁所會讓顧客久等」或「忙不過來」，每次在工作時都刻意節制飲水，甚至還曾長達10小時以上完全不喝水。但這項看似體貼顧客的習慣，卻在無聲無息中對身體造成了不可逆的傷害。

在2026年的定期健檢中，原本正常的腎功能指標急遽惡化。經仔細檢查後，三平震驚得知自己的右腎已經萎縮並完全失去功能，被診斷為慢性腎臟病第三期（CKD・stage G3a）。由於腎臟有「沉默的器官」之稱，前期幾乎毫無自覺症狀，常等到覺得疼痛時，已錯過可手術治療的黃金時機。

這次生病的打擊讓三平深刻反省，意識到當初盲目忍耐是嚴重的判斷錯誤。在醫師指導下，他現在將「補充水分」視為每日工作不可或缺的一環，遵循分次、少量且每天補足逾2公升水分的原則，各項健康指標也已逐漸改善。妻子的一句「你的身體比飯糰事業更重要」，更讓他頓時醒悟，理解到顧客雖然重要，但若把身體累垮，反而會給家人帶來更大的困擾。

三平決定在社群平台上公開自己的經歷，向接單、駕駛、照護等容易因為忙碌而忽視自身狀況的從業人員喊話。他提醒大家，職場上的善意如果方向錯誤，最後只會變成傷害自己健康的兇手。他強烈呼籲所有人在忙碌之餘千萬不要忍耐，並牢記「不要等一下再喝，現在就喝」，及時補充水分才能真正守護自己的健康。