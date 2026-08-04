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首爾首發最高等級高溫警報 白天氣溫恐飆攝氏38度

中央社／ 首爾4日綜合外電報導
韓國首爾今天首度發布最高等級高溫警報。 路透
韓國首爾今天首度發布最高等級高溫警報。 路透

韓國首爾今天首度發布最高等級高溫警報，連日酷暑預計將使首爾白天氣溫飆至攝氏38度。

韓聯社報導，根據大韓民國氣象廳（KoreaMeteorological Administration），此次重大高溫警報涵蓋首爾東南部及西南部地區，自上午11時起生效。

這是韓國氣象廳首度針對首都圈發布最高等級高溫警報，包括江南區、松坡區、江西區及冠岳區等11個行政區受到影響。

韓國今年引進新版高溫警報制度，以因應日益頻繁的熱浪事件。

根據規定，當某地區最高體感溫度連續兩天以上達攝氏35度以上，且最高體感溫度升至38度以上或最高氣溫達39度以上時，即可發布最高等級的「暴暑重大警報」。

政府資料顯示，首爾昨天新增18起與高溫相關的疾病病例，自5月15日以來累計病例已達185起，其中2人不幸死亡。

首爾市政府表示，正密切監測中暑等高溫疾病增加情況，並啟動全面應變措施，包括灑水降溫、保護居住環境較差的弱勢族群等。

市府也指定約4000處場所作為避暑中心，包括社區活動中心、敬老服務與社福機構等。

韓國政府也向民眾發送簡訊，呼籲民眾避免外出及從事戶外活動，多補充水分、前往涼爽場所休息，並留意家人安全。

路透社報導，韓國總統李在明今天敦促相關部門加強支援受破紀錄高溫影響的民眾，並警告極端氣候事件正變得日益頻繁。

李在明在內閣會議中表示，官員應採取必要措施保障民眾日常生活，並在冷氣使用需求大增之際，檢查電力系統。

他說：「由於這類極端氣候正逐漸成為常態，我們必須努力從根本上重新檢討國家危機管理體系。」

高溫 首爾

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