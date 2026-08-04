多瑙河乾涸影響發電 羅馬尼亞炸岩引水保反應爐

羅馬尼亞今天炸毀多瑙河一處岩礁，以利將河水改引至唯一運轉的反應爐以供冷卻。鄰國匈牙利也深受水位下降影響，但因地處上游，境內唯一核電廠或可再多撐2天。

路透社報導，多瑙河因嚴重乾旱水位下降，羅馬尼亞全國供電大受影響。國營核電公司（Nuclearelectrica）平時供應全國約1/5電力，但因缺乏冷卻水，上週稍早被迫關閉旗下2座反應爐中的1座。

羅馬尼亞今天炸毀多瑙河一處岩礁，以利建立臨時攔河壩，將河水改引至僅存的反應爐以供冷卻。這項前所未有的作法，凸顯區域能源陷入嚴重短缺。

鄰國匈牙利也表示，境內唯一核電廠或許還能再多撐2天；此電廠同樣仰賴多瑙河作為冷卻用途，也因水位下降大受衝擊。

高溫與乾旱導致歐洲大部分地區河流水位下降，引發外界對供水、河運及發電的擔憂。

羅馬尼亞總理博洛揚（Ilie Bolojan）表示，兩國政府均已要求民眾及企業減少用電，緩解需求壓力；雷諾（Renault）旗下的達契亞（Dacia），以及福特（Ford）在羅馬尼亞的汽車廠，已同意在8月19日之前暫停生產，自願減少用電量約200百萬瓦（MW）。

博洛揚表示：「中西歐之間跨境電網連結有限，乾旱問題更形惡化。」

羅馬尼亞今天進行的爆破，將大量河水與碎石炸向空中。當局表示此舉將為興建臨時水壩清除障礙，讓更多河水流入僅存運轉的切納弗達（Cernavoda）反應爐所在河道。海軍表示，相關工程預計在5日完成。

位在上游的匈牙利，先前警告最快可能昨天就得關閉帕克斯（Paks）核電廠。目前它可維持降載運轉直至明天或後天，爭取一些短暫的喘息時間。

帕克斯電廠裝置容量2000百萬瓦（2GW），平時供應匈牙利約一半電力，多瑙河水位降至歷史新低後，今天僅以略高於10%的產能運轉。

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）表示：「今天，或許明天，最後一部發電量240百萬瓦（MW）的渦輪機仍可持續運轉。」

他補充說：「這是非常好的消息，因為我們可以在用電量最高的其中一天，避免電廠完全關閉。」

他稍後表示，未來幾天對多瑙河水位的預測，已變得「稍微樂觀」。

馬格雅指出在政府呼籲後，家庭及企業已自願減少用電，昨天需求量減少700百萬瓦（MW），大幅緩解電網壓力。