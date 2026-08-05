越熱越划算！日本商家推高溫特惠吸客 燒肉店營業額逆勢增4成

夏日極端高溫屢創紀錄，出門宛如「耐熱大考驗」。據日媒關西電視台報導，京都已經連續15天的氣溫都超過35度。當地餐飲與零售業者為了吸引民眾出門消費，紛紛推出多款「越熱越划算」的酷暑大特惠。

在京都祇園擁有逾60年歷史的燒肉名店「天壇」，在天氣預報最高溫超過40度的「酷暑日」，推出「第一杯飲料免費」的超值好康。只要前一天下午五點確認預報達標，隔天到店消費的顧客均可享用免費飲料。這項優惠一推出，一天就送出130杯、價值約8萬日圓（約台幣1萬7千元）的飲料。且令人訝異的是，與上週氣溫35.3度時相比，店內的營業額反而逆勢成長超過4成。

大阪的「池田屋青果店」，為了解決夏日顧客減半的困擾，祭出「蔬果赤字販售」策略。除了把賣相較差或稍微過熟的蔬菜以近乎成本價販售外，西瓜、水蜜桃與哈密瓜等水果更是以每份虧損100日圓的價格賠本販售。這種「流血促銷」成功建立起高忠誠度，讓原本因高溫暴跌的客流量回升約3成，客人還在開店前排起長龍。

此外，位於箕面站附近的烏龍麵店「kitchen suu」，針對氣溫衝破35度後街上幾乎空無一人的窘境，特別推出「猛暑日全品項現折200日圓」（約台幣41元）的超狂折扣。包含招牌的炸茄子酸梅胡椒烏龍麵及各類定食套餐，均能以優惠價享用。雖然利潤縮水，但店家坦言「如果不這樣做根本招攬不到客人」。由此可見，面對高溫這個「勁敵」，各店家無不絞盡腦汁，盼吸引客人在豔陽天下出門搶便宜。