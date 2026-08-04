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委內瑞拉雙強震死者達6125 瓦礫清除進度僅16.5%

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
委內瑞拉強震最新死亡人數來到6125人。 新華社
委內瑞拉強震最新死亡人數來到6125人。 新華社

今年6月重創委內瑞拉的雙強震罹難人數進一步攀升，據國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天公布的最新數據，死亡人數來到6125人。

綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉6月24日連續發生規模7.2及7.5的地震，導致近200棟建築倒塌，多數集中在距離首都卡拉卡斯（Caracas）不遠的沿海地區拉圭拉州（La Guaira）。

官方上一次公布的死亡人數為5546人。

羅德里格斯在Telegram發布的圖表顯示，死亡總數升至6125人外，另有近6萬1000人曾接受醫療照護；此外，地震產生的瓦礫目前僅清除了16.5%。

政府並未公布官方失蹤人數，但當地媒體引述拉圭拉州州長德藍（Jose Alejandro Teran）說法，災後約有1400人下落不明。專家則預估失蹤總數可能高達1萬人。

除了190棟建築全毀，當局將6433棟列為「高風險」建物，另有9866棟被標示為「限制居住」，顯示當局認為仍存在安全疑慮。

拉圭拉州及卡拉卡斯目前約有2萬4000人暫居臨時收容所。

委內瑞拉 強震

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