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委內瑞拉雙強震死者達6125 瓦礫清除進度僅16.5%
今年6月重創委內瑞拉的雙強震罹難人數進一步攀升，據國民議會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天公布的最新數據，死亡人數來到6125人。
綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉6月24日連續發生規模7.2及7.5的地震，導致近200棟建築倒塌，多數集中在距離首都卡拉卡斯（Caracas）不遠的沿海地區拉圭拉州（La Guaira）。
官方上一次公布的死亡人數為5546人。
羅德里格斯在Telegram發布的圖表顯示，死亡總數升至6125人外，另有近6萬1000人曾接受醫療照護；此外，地震產生的瓦礫目前僅清除了16.5%。
政府並未公布官方失蹤人數，但當地媒體引述拉圭拉州州長德藍（Jose Alejandro Teran）說法，災後約有1400人下落不明。專家則預估失蹤總數可能高達1萬人。
除了190棟建築全毀，當局將6433棟列為「高風險」建物，另有9866棟被標示為「限制居住」，顯示當局認為仍存在安全疑慮。
拉圭拉州及卡拉卡斯目前約有2萬4000人暫居臨時收容所。
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