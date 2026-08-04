多城搶當日本副首都 京都知事淡定拒角逐：我們本來就是首都

綜合各媒體報導，日本國會上月24日正式通過「副首都構想」相關法案，此法案重點在於首都圈遇到大規模災害時，能有其他城市接手維持國家中樞的運作。此法一出，大阪、愛知、福岡及北海道等地方政府紛紛表態角逐，盼藉此獲得法規鬆綁與稅制優惠。

不過，京都府知事西脇隆俊在記者會上被問及是否加入這場爭霸戰時，用正經且淡定的表情表示京都不打算申請。他更引述他人的說法稱：「京都本來就是首都，被稱為『副首都』真的合適嗎？」並強調文化廳遷至京都，已充分證明京都就是日本的文化首都。

這番發言曝光後迅速在台日社群掀起熱議，日本網友笑稱，相較於其他縣市熱烈表態，京都這句「我們本來就是首都」展現了滿滿的「京都風格」。台灣網友也紛紛留言，大讚這是極具京都特色的高級酸與委婉腹黑，直呼「真不愧是京都」、「京都人說話果然夠毒舌」。

也有不少網友順著歷史哏打趣道，當初明治天皇只是「駕幸東京」，並未頒布正式的遷都詔書，因此在京都人眼中「天皇只是在首都東邊的『東京』暫住」。這場由副首都法案引起的風波，不僅展現了京都深厚的歷史優越感，也再次展現了京都人風趣又犀利的文化特質。